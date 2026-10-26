中国摩托车品牌张雪机车创办人张雪星期天（10月25日）驾驶一辆两栖改装摩托车，在湖南麻阳苗族自治县锦江水域完成总里程40.74公里的水上行驶，刷新“改装摩托车在开阔水域行驶最远距离”健力士世界纪录。

据中国新闻网报道，张雪曾在2009年于浙江武义发起摩托车水上漂挑战，四次尝试均落水，最远滑行20米，与26米目标失之交臂。17年后，张雪带着MX450改装摩托车回到家乡湖南麻阳重启挑战，续写跨越17年的水上逐梦之路。

张雪星期天驾驶机车单人出发，在开阔江面持续破浪滑行，依次完成七次转弯、八个赛段，连续、无中断跑完了拟定的水上征程，打破原31.8公里的健力士世界纪录。挑战期间，张雪还不忘向沿岸观众挥手致意。

为完成挑战，张雪机车团队通过强化动力系统、改造升级胎齿结构、收窄浮力滑板、加装稳定尾鳍等，在多水域开展多轮测试，反复调试车辆、推演方案，实现改装机车在开阔江面持续破浪滑行。

张雪说，“我们做了充足的准备，所以很有信心”。时隔17年再次挑战健力士世界纪录，是因为时间条件都很成熟，同时张雪机车MX450也实现了量产，想向大家证明自己及团队很“厉害”，也为家乡宣传推介助力。

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（视频：中新社）