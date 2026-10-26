中国地震台网通报，西藏巴青县上星期四（10月22日）发生7.0级地震后，至今已录得超过2000次余震，最大余震为5.7级。

中国地震台网星期一（10月26日）在微博发布的统计数据显示，截至当天上午8时，共记录到余震2054次，其中3.0级以下1993次，3.0级及以上61次：3.0至3.9级49次，4.0至4.9级10次，5.0至5.9级2次，6.0级及以上0次。

目前最大余震5.7级，距离主震震中19公里。另外，由于当地台站分布稀疏，西藏巴青5.7级和7.0级地震，均未产出地震预警信息。 ​

据新华社，西藏巴青5.7级余震发生在星期天（10月25日）晚上7时25分，震源深度10公里，是西藏巴青7.0级地震发生以来，监测到的最大余震。虽然震感明显，但未对群众生活和安置工作造成影响，灾区整体秩序平稳。

据央视新闻报道，西藏那曲市巴青县7.0级地震发生后，抢险救援各项工作有序推进。截至星期天下午3时，西藏军区官兵在玛如乡片区累计完成七个村共计475户搜救排查，并同步开展医疗救助。

救援人员持续为受灾群众开展常态化热食、热水供应服务，保障群众基本饮食和用水需求，助力震区平稳有序恢复正常生产生活秩序。

中国国家隧道应急救援中铁二局西藏队联合中铁二局、中铁南投等单位昼夜接续攻坚，在星期天凌晨2时10分，完成地震灾区首批60套救灾安置板房搭建。

经过连续八小时奋战，西藏那曲巴青县玛如乡二村受灾群众安置点活动板房在星期天晚上8时顺利通电。

西藏那曲市巴青县上星期四晚间10时33分发生7.0级地震，造成至少16人死亡，超过70人受伤。中国国家主席习近平隔天作出指示，要全力开展搜救，最大限度减少人员伤亡。