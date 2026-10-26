中国“以旧换新”政策下的家电销量相比去年减少20%，数码产品则增长37%。

中国商务部星期一（10月26日）公布，今年1至9月，中国家电以旧换新销售10099万台，较去年同期下降约20%；数码及智能产品购新超12060万件，比去年增长约37%。

今年是中国新一轮消费品以旧换新政策实施的第三年。去年政府安排3000亿元（人民币，下同，574.4亿新元）超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，今年资金规模缩减至2500亿元，全年已下达。

与去年相比，在家电方面，补贴产品从12类缩减至六类，一级能效产品的补贴比例也从20%降至15%，每件补贴上限降低500元。数码产品补贴则增加智能眼镜，补贴额度不变。

中国商务部同一天也公布了前九个月批发和零售业情况。前九个月批发和零售业增加值11.1万亿元，同比增4.4%，增速低于去年的5.6%。重点联系商品市场利润同比增长5.8%，增速降2.4个百分点；其中，工业消费品类利润总额同比增长8.5%，与去年的17.9%相比，下降9.4个百分点。

此外，今年前九个月，商务部重点监测的城市商圈客流增加，营业额增速却下降；乡村消费及农村电商增速放缓，数码产品和部分新零售业态则保持较快增长。

乡村消费增速从4.6%放缓至2.3%；农村电商整体增速放缓，但农产品网络零售额增速反而加快至12.6%。

增长较快的领域包括仓储会员店和无人值守商店，零售额增速均超过25%；农产品网络零售额增长12.6%，比去年加快3个百分点。