继现身台北市长民进党候选人沈伯洋竞选总部成立大会引起争议后，台湾艺人蔡康永星期一出现在台北市长蒋万安的竞选总部成立大会。

综合上报、ETtoday新闻云报道，台北市长蒋万安星期一（10月26日）下午2点于台北敦化国中举办竞选总部成立大会，蔡康永于下午3点06分时，由台北市文化局长蔡诗萍陪同抵达现场，站在造势大会场地边观察。

现场照片显示，蔡康永进场时身着黑色西装，入座后脱掉外套，露出里面的白色衬衫，符合蒋万安阵营此前呼吁支持者穿白色上衣出席活动的要求。

此前蔡康永也在社媒上表示，“很高兴能有机会参加蒋万安先生的总部成立活动，到现场去体验观摩，康永作为客人，会在台下为台上各位加油打气”。

蔡康永此前参加被大陆称为“台独分子”沈伯洋的竞总成立大会，引发两岸讨论。他本人被问及是否支持沈伯洋时，曾表示说“想要听听看各方的意见”，并称如果有机会访问每一位候选人，“会很棒”。

他在星期天（10月25日）的微博声明中也说到，自己从1998年起主持访谈节目，访问近万名立场各异的来宾，但从未成为任何一人的信徒，“访问对方并不表示会认同对方”。他解释，为搜集访谈资料，近日前往不同受访者的活动现场观察，这一习惯招来批评。他表示完全理解外界批评，但事件引发的误会，给合作方及曾经喜欢他的人造成困扰，“我对他们深感抱歉”。