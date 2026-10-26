美国民主党籍众议员贝拉受访时说，美国从不将台湾当作谈判筹码，并称民主、共和两党积极推动特朗普政府兑现与台湾达成的军售协议，尽早向台北交付武器。

贝拉（Ami Bera）上星期六（10月24日）接受《日本时报》访问时说，民主党赢得下周的美国中期选举，将让国会更能主导华盛顿对台湾和日本的政策。

美国众议院外交委员会东亚暨太平洋小组民主党首席议员贝拉说，如果民主党能重新掌控众议院，他将出任上述小组主席，届时希望能推进立法强化美日同盟，以及对台湾的支持。

他说：“我想你挺快能看到民主党主导的国会，对支持台湾和东亚维持现状，表达强烈的支持。”

美国中期选举将于当地时间下星期二（11月3日）举行，贝拉预计民主党将重新掌控众议院，也可能主导参议院。

他说，共和党议员私下认同民主党议员长期以来对区域的承诺，但有时不太愿意抵触特朗普。贝拉希望一个更团结的国会能推动特朗普政府更专注于处理东亚事务。

贝拉以中国、朝鲜、俄罗斯所带来的威胁，呼吁华府通过军工业和造船业方面的合作，支持日本强化防卫实力。

也是美国众议院国会台湾连线联席主席的贝拉说：“将台湾当作谈判筹码从不是美国的政策。”此言论是针对特朗普政府决定暂缓一批对台军售案。

美国总统特朗普今年5月访华与中国大陆国家主席会谈后表示，第二批价值140亿美元（179亿新元）的对台军售是“非常好的谈判筹码”，至今尚未批准这笔军售。

自6月以来，中国大陆扩大在台湾东部海域的巡逻执法行动，台湾官员认为这是海上围堵前的预演。

贝拉称，美国国务卿鲁比奥向他保证，华府对台政策维持不变，但指特朗普惯于即兴发言是“一件危险的事”。