中国对日本前首相福田康夫逝世表示沉痛哀悼，称他秉持正确历史观，是中国人民的老朋友。中方同时引述福田康夫关于中日四个政治文件不能走回头路的表态，称日本当政者应深思自省。

福田康夫上星期四（10月22日）因心脏衰竭逝世，享年90岁。中国外交部发言人郭嘉昆星期一（26日）在例行记者会上，对福田康夫逝世表示哀悼，并向他的家属致以诚挚慰问。

郭嘉昆评价，福田康夫是中国人民的老朋友，为推动中日关系改善发展作出积极贡献。

郭嘉昆续指，福田康夫长期心系中日友好，秉持正确历史观，担任首相期间签署了中日之间第四份政治文件，卸任后参观了侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆。他还曾长期担任博鳌亚洲论坛理事长，为促进亚洲地区交流合作发挥了重要作用。

郭嘉昆引述福田康夫曾指出，中日四个政治文件规定了两国关系遵循的原则，必须时刻牢记，不能走回头路。

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“这一表态掷地有声，体现了日本老一辈政治家的信义和担当。日本当政者应当深思自省。”