（北京综合讯）中共二十届中央委员会第五次全体会议星期一（10月26日）在北京开幕，为期四天。会议聚焦全面从严治党，外界关注反腐行动会否进一步扩大，以及中共如何加强干部监督、问责和人事管理，为明年中共二十一大作准备。

新华社报道，中共总书记习近平代表政治局向全会作工作报告，并就《中共中央关于持之以恒推进全面从严治党若干重大问题的决定（讨论稿）》作说明。

中共中央机关报《人民日报》星期一发表署名“任仲平”文章，强调中共面对长期存在的“四大考验”和“四种危险”，“全面从严治党永远在路上”。“四大考验”指的是执政、改革开放、市场经济以及外部环境考验；“四种危险”则指精神懈怠、能力不足、脱离群众及消极腐败危险。

中共政治局上星期五（23日）则已召开会议，审议《关于二十届中央第七轮巡视情况的综合报告》。会议强调，要严格落实管党治党政治责任，以更高标准、更实举措推进全面从严治党，保持惩治腐败高压态势。

《求是》10月15日刊发习近平今年1月在中央纪委五次全会上的讲话。习近平强调，贯彻落实党中央重大决策部署是党的政治纪律和政治规矩的基本要求，不能空喊口号，更不能说一套做一套。他也要求在换届过程中选用忠诚可靠、表里如一、担当尽责的干部，防止“两面人”和私字当头者蒙混过关。

上述表述显示，中共最高领导层强调的从严治党或不仅涉及惩治贪腐，也包括对政策执行不力、阳奉阴违和履职失责等问题的监督问责。五中全会将提出哪些具体措施，有待会议公报公布。

人事安排是本次全会的另一观察重点。香港《明报》不完全统计，过去一年已有22名中央委员、六名中央候补委员落马或遭罢免全国人大代表职务，其中包括前政治局委员张又侠和马兴瑞，还有10多名军方或党政中央委员“失踪”多时，估计五中全会可能有约45人失去中央委员资格。

会议将公布中央委员出席人数、候补委员递补情况，以及是否有人被“跳过”递补等，都是外界关注的焦点。

美国智库亚洲协会政策研究所估计，本次全会可能有161名中央委员和130名候补委员出席，共291人，相当于中共二十大选出的376名中央委员及候补委员的77.4%。若预测准确，出席率将低于去年四中全会的83.8%，跌至毛泽东时代以来的新低。

五中全会距离中共二十一大约一年。外界也将观察会议如何处理高层人事及中央委员会席位空缺，以及相关安排是否为二十一大换届提供线索。中共最高领导人预计将在二十一大寻求第四任期。