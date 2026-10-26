面对对手紧追的选战压力，寻求连任的国民党籍台北市长蒋万安强调，自己脚踏实地、专注市政，不擅长包装和表演，更不会为了选举重新塑造人设。他向担忧其选情的支持者致歉，呼吁大家勇敢站出来，并宣告正式吹起反攻号角。

蒋万安星期一（10月26日）举行竞选总部成立大会，国民党要角齐聚站台，包括担任竞总主委的台中市长卢秀燕（燕子）、新北市长侯友宜（汉子）以及立法院长韩国瑜（秃子），重现“三子合体”力挺蒋万安的画面。国民党主席郑丽文与民众党主席黄国昌则以“神秘嘉宾”身份现身，两人分别致词后离场，均未与蒋万安同台。主办单位称，共有5万人出席大会。

此前因现身民进党台北市长候选人沈伯洋竞总成立大会而在两岸引发争议的台湾知名主持人蔡康永，也依约到场。他身穿黑色西装赴会，随后脱下外套，以符合大会着装主题的白色衬衫坐在台下，直到蒋万安致词结束后才离开。

蔡康永在接受媒体联访时称赞，蒋万安的演讲“非常有感情”，让在场的人都感受到热情与希望。

在今年九合一选举中，寻求连任的蒋万安原本被普遍看好，但近期多份民调显示，民进党候选人沈伯洋的支持度已追上甚至反超，台北市长选情出现变化。部分蓝营支持者质疑，过去力挺大罢免的沈伯洋，如今为了选举转而塑造暖男形象，前后反差令人难以适应。

蒋万安星期一在致词时意有所指地说，自己“不会诡辩”，也“不擅长包装跟表演”，更不会为了选举“重新创造一个特殊的人设”。他强调，不相信“变来变去的人设会被信任”。

谈及施政成绩，蒋万安列举争取英伟达落脚台北、推动免费营养午餐、无烟城市及六条捷运线动工等，表示自己着眼的是台北未来20年的发展。

他批评民进党政府动用庞大的行政资源和选举机器打击对手，在去年大罢免失败后不仅没有检讨反省，反而“从（总统）赖清德到（行政院长）卓荣泰只想着选举，不顾民生”，并指责政府“让人民吃毒油”，反对加重虐童刑责、补贴长者健保费及军人加薪等。

蒋万安呼吁支持者勇敢站出来，并宣告随着竞选总部成立，“正式吹起反攻的号角”。

向来金句频出的韩国瑜为蒋万安站台时，批评全台九成以上的媒体和网络舆论集中火力攻击蒋万安，称这种攻势“打在任何人身上，都会让天使变成魔鬼”。他更呼吁曾遭网军攻击的赖清德凭良心行事，并以缅甸诈骗园区使用电击棒为喻，批评每逢选举就把反对党候选人“电得哇哇叫”的做法，“这不是民主”。

受访的台湾大学政治系教授陈世民认为，蒋万安过去采取相对冷淡的选战策略，直到近期民调显示沈伯洋支持度逼近，才开始积极投入选战，错失提前布局的时机。他建议，蒋万安应避免在市政争议上继续失分，并以具体、有说服力的回答，展现对市政的掌握及未来四年的施政愿景，扭转外界对他缺乏施政魄力的印象。

曾任国民党文传会主委兼发言人、现为文化大学新闻系教授的庄伯仲认为，国民党要在台北市输掉选举并不容易，但如果蒋万安意外落败，“他的政治生命会受到很大的挫折”，国民党未来要拿回台北市会更困难；即使只是险胜，未来四年恐怕也只能做好做满市长任期，难有进一步问鼎大位的政治能量。

至于国民党要角齐聚站台，庄伯仲以“唇亡齿寒”形容，认为尽管各人可能有不同的政治盘算，但如果国民党选情崩盘，对他们也没有好处。

他指出，这次九合一选举是2028年总统大选的前哨战。若国民党选得不好，不仅将增加下一次总统大选的布局难度，甚至可能引发党内逼宫，导致国民党权力结构重组。

星期一特地从新北市赶来参加竞选总部成立大会的吴先生（43岁），希望在选情紧绷之际为蒋万安加油打气。他不认同沈伯洋过去支持大罢免的立场，认为大罢免加剧台湾社会对立。“每个人都有自己的看法，但不能搞对立、不能搞撕裂。”

吴先生认为，蒋万安成功争取英伟达落脚台北、推动无烟城市等，都是值得肯定的施政成绩，可惜不善言辞，未能充分向外界说明。

育有一名8岁儿子的许先生则肯定蒋万安处理学校营养午餐食安争议的方式，认为他没有逃避问题，而是积极向家长说明。他也希望蒋万安面对对手攻击时，展现更强硬的作风和魄力。