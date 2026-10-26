台湾知名主持人蔡康永星期日（10月25日）深夜在社媒发文表态“未支持台独”后，隔天现身争取连任的国民党台北市长参选人蒋万安竞选总部成立大会，并回应相关贴文是“道别跟道谢跟道歉都有”。

受访学者认为，台湾选举攻防升温，蔡康永事件成为检验两岸压力与政治包容度的公共议题，两岸交流的信任基础可能进一步流失。

蔡康永本月4日现身民进党台北市长参选人沈伯洋竞选活动后，引起大陆网民抵制。零跑汽车、时尚芭莎等多个大陆合作品牌火速切割。

大陆国台办和多家官媒旗下新媒体随后批评蔡康永，并强调“大是大非问题上没有任何模糊空间”，任何人都不能一边赚取大陆发展红利，一边与台独分裂势力“勾连纠缠”，做“两面人”。

事隔三周后，蔡康永于蒋万安竞选活动前夜在大陆社交媒体微博和小红书发文表态，称“一直希望两岸友好来往。没有支持过台独”。相关话题冲上微博热搜。

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贴文以“致关心此事的你”为题，强调“访问对方不表示会认同对方”，但对因此引起的误会及给合作方等造成的困扰深感抱歉。

蔡康永也提及父母均来自上海并在台北相遇，称“如果不是时代动荡形成的缘分，世上根本不会有我这个人”。

他最后说，自己应该没机会对曾认可他的人再当面致谢，在此谢谢“曾经在各种时刻，带给我好好活下去的力量”。

蔡康永在微博拥有3000多万粉丝，这也是他本月初清空微博后首次上线发文。

不过，蔡康永此番表态未获大陆网民买单。多个大陆自媒体发文批评他“没说一句‘我是中国人’”，并与另一名台湾艺人阿雅同日转发“一个中国”比较，指他“避重就轻”，“拿父母上海人当挡箭牌，就是不肯正面表态支持统一”。

蔡康永星期一在蒋万安竞选活动结束后接受台媒采访时说，相关贴文是给关心情况的大陆粉丝一个交代，也为忽然不能完成原先计划的工作，向合作方道歉，间接否认表态是因大陆网民干预。

事件进一步搅动台北选情，两岸关系、言论自由等议题成为台北市长选举攻防新焦点。蒋万安星期一强调，尊重蔡康永的言论及政治立场，反对因政治立场不同而被抵制。

沈伯洋则说，蔡康永发文时间像是“被决定的”，可见中国大陆介入台湾人民自主决定的痕迹非常明显。

台湾国际战略学会理事长王崑义告诉《联合早报》，从蓝绿两边的反应来看，蔡康永事件的政治后果首先是台湾选举攻防升温，其次是对其他公众人物产生寒蝉效应。

新加坡国立大学东亚研究所高级研究员祁冬涛受访时说，蔡康永发文表态，加上出席活动后称赞蒋万安，“这个平衡做得相当好”，“基本上把事件在蓝绿阵营中产生的影响中和掉了”。

祁冬涛补充说，大陆民间反应只是一方面，关键还看官方。他预计官方会特别谨慎，应该不会再有过激反应，“如果继续批评蔡康永，就很可能帮助绿营”。

王崑义则说，这场风波最值得警惕的，不是哪位候选人得利，而是“当艺人正常的公共参与也须承受政治代价时，两岸交流的信任基础便可能进一步流失”。