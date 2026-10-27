德国总统施泰因迈尔时隔八年再度访问中国，星期二（10月27日）凌晨抵达安徽，开启五天访华行程。

据中国央视新闻报道，施泰因迈尔乘机抵达合肥新桥国际机场。中国国家主席习近平将同施泰因迈尔会谈，总理李强、全国人大常委会委员长赵乐际将会见，就双边关系和共同关心的问题交换意见。

法新社报道，施泰因迈尔也将在星期四（29日）于北京大学发表演讲。施泰因迈尔办公室在声明中说，德中两国之间多元而复杂的关系，以及这些关系所带来的挑战，将是此行重点。

施泰因迈尔将于10月27日至31日对中国进行国事访问。中国外交部早前在介绍施泰因迈尔的访华行程时，形容施泰因迈尔是中国人民的老朋友，为中德关系发展作出积极贡献。

中国外交部发言人毛宁上星期五（23日）在例行记者会上说：“中方愿同德方以此访为契机，巩固互信、深化合作、共谋创新，推动中德关系取得更大发展，助力中欧关系行稳致远，为世界注入更多正能量。”

毛宁也说，除北京外，施泰因迈尔还将访问安徽省。

法新社也报道，中国是德国在亚洲的首要经济伙伴，长期以来一直是德国的主要投资目的地，但与此同时，中国也被视为日益增长的竞争对手和体制性竞争对手，且与俄罗斯关系密切。

德国总理默茨上星期三（21日）称，欧盟将采取行动，抵御他所称可能威胁到德国工业的中国不公平贸易做法。