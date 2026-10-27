中共本周召开五中全会，期间中国官方公布的数据显示，今年首九个月全国纪检监察机关立案省部级及以上干部73人。

中央纪委国家监委网站星期二（10月27日）公布，2026年1至9月全国纪检监察机关共接收信访举报350.6万件次，其中检举控告类信访举报84.7万件次。处置问题线索214.9万件。

此外，全国纪检监察机关立案80万件，其中立案省部级及以上干部73人、厅局级干部4203人、县处级干部3.4万人、乡科级干部11.4万人；立案现任或原任村党支部书记、村委会主任7.9万人。立案行贿人员2.9万人，移送检察机关3020人。

去年1至9月，全国纪检监察机关共立案78.9万件，其中立案省部级干部90人、厅局级干部3704人、县处级干部3.1万人、乡科级干部10.6万人；立案现任或原任村党支部书记、村委会主任7.2万人。

中共二十届中央委员会第五次全体会议星期一（26日）在北京开幕，为期四天。会议聚焦全面从严治党，外界关注反腐行动会否进一步扩大，以及中共如何加强干部监督、问责和人事管理，为明年中共二十一大作准备。