日本经济团体联合会星期一（10月26日）宣布，原定11月中旬赴华的小规模考察团行程延期，具体日程将重新协调。中国方面据报解释，因需应对大型活动，难以安排接待。

据日本共同社报道，考察团原计划访问江苏省等地，成员包括经团联工作人员及会员企业负责人，规模约20人。

共同社10月14日引述知情人士报道，中方扩大了此次考察团的接待名额，日方因此拟将代表团规模从原定约五人增至20人。报道认为，这可能成为中日重启实质性经贸交流的契机。

去年11月，日本首相高市早苗在国会发表“台湾有事”言论后，中日政府间对话持续停滞，经团联此次访华因而受到关注。

除这次考察行程外，经团联也正与日中经济协会、日本商工会议所协调，计划由三个团体的负责人率团，于明年3月访问北京，并争取与中国领导层会谈，相关安排尚未敲定。若会谈得以举行，将是日本主要经济团体时隔约两年再次与中国领导层会面。

共同社此前报道，11月的考察团行程原本也旨在为明年3月的高层访华创造条件。