中国“人形机器人第一股”宇树科技在最近七个交易日大涨65%后，发布股票交易异常波动公告，劝请投资者注意投资风险，理性投资。

据21世纪经济报道，在上海挂牌的宇树科技股价自10月16日至10月26日，七个交易日内累计涨幅超65%。

宇树科技董事会星期二（10月27日）在公告中说，股票连续三个交易日内，即10月22日、10月23日、10月26日，收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据相关规定，属于股票交易异常波动的情形。

根据发布在上海证券交易所官网的公告，董事会强调，公司经营情况正常，未发生重大变化，但也提醒投资者，人形机器人行业尚处于商业化早期，技术成熟度、下游市场需求培育、产业链配套能力均存在不确定性。

董事会也说，物理AI技术从实验室演示走向真实场景的规模化落地仍面临感知精度、运动控制稳定性、数据积累及软硬件协同等多重挑战，相关技术路径与商业模式的成熟尚需时间验证。

公告称，若行业大规模商业化落地进度不及预期，公司未来营收扩张及业绩释放可能受到不利影响，存在估值回归的投资风险，并提醒投资者“注意投资风险，审慎决策，理性投资”。