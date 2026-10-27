针对台湾知名主持人蔡康永在社媒发文表态“未支持台独”，台湾政府的大陆委员会副主委沈有忠星期二（10月27日）说，台湾“从来都没有台独这个选项”；台湾现阶段没有“台独”议题，民众应珍惜自由民主的生活方式，共同捍卫主权。

蔡康永本月4日现身民进党台北市长参选人沈伯洋竞选活动后，引起大陆网民抵制。零跑汽车、时尚芭莎等多个大陆合作品牌火速切割。

事隔三周后，蔡康永上星期日（10月25日）深夜在大陆社交媒体微博和小红书发文表态，称“一直希望两岸友好来往。没有支持过台独”。

沈有忠星期二出席台湾励志协会（TIA）举办的座谈会，被媒体问及此事时说，尊重公民个人言论及政治立场。他随后强调，“台湾从来都没有台独这个选项”。

沈有忠接着说，“我们的这个国家的要素，包含像是政府、领土、人民跟主权，都是非常的齐备的，那也跟中华人民共和国互不隶属，这都是客观事实。所以我想现阶段确实没有台独的这个议题啦”。

中国大陆国务院台办发言人陈斌华10月14日回应蔡康永现身沈伯洋竞选活动时说，大陆尊重台湾同胞正当的言论与表达自由，但在“大是大非问题上，没有任何模糊空间”，并重申反对任何形式的“台独”分裂活动。