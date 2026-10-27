一名土耳其网民有关新疆维吾尔族女子身份认同的贴文，近日引发中国与土耳其网民的网络交锋，争论从身份认同延伸至历史和领土归属。

本月早些时候，这名土耳其网民发帖讲述自己与一名新疆维吾尔族女子的相遇经历，称这名女子看起来不像中国人，但当被问及是否认为自己是突厥人时，她回答：“不，我是中国人。”发帖者还呼吁她“回归自己的根”。

截至星期五下午，这则贴文的浏览量已超过200万次。这一账号随后疑似被删除，但相关争论持续发酵。

据香港《南华早报》报道，新疆居住着近1200万使用突厥语族语言的居民，其中多数信奉伊斯兰教。据估计，另有数万名维吾尔人居住在土耳其，使当地成为中亚以外最大的维吾尔人聚居地。

随着安卡拉寻求扩大对维吾尔人等突厥语族群的影响力，新疆也成为中土关系中最敏感的议题之一。

土耳其新版教科书的相关表述进一步激化了争论。教科书将“中亚”改称“突厥斯坦”，所指范围涵盖中国新疆、甘肃和青海的部分地区。

微信公众号“小圆规”随后接连发表三篇文章反驳。其中一篇题为《“突厥斯坦”？纯属幻想！》的文章称，新疆、甘肃、青海等西北地区自古以来就是中国领土不可分割的组成部分，新疆各民族是中华民族大家庭的重要成员，与虚构的“突厥斯坦”没有任何历史渊源。

文章认为，不应将语言上的联系等同于领土归属和历史传承，并称“突厥斯坦”从未是统一国家或主权实体，而是对突厥游牧部落居住地区的泛称。

文章还批评，修改教科书是安卡拉试图改写欧亚历史、输出泛突厥主义野心的一部分。

文章说：“土耳其新版教材将中国西北领土强行划入虚假‘突厥斯坦’版图，是对中国历史主权的粗暴歪曲，是对亚欧文明交融史的刻意割裂，本质是借教育输出地缘野心、制造区域对立。”

近年来，中土关系有所改善。饱受高通胀困扰的土耳其一直寻求加强与中国的经贸和投资联系；北京也多次呼吁双方巩固政治互信，在彼此核心利益问题上相互支持。