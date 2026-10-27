法国球星姆巴佩受访时谈到，将他的头像安在中共开国领袖脸上的表情包最让他发笑。这番言论引发中国舆论反弹，多家中国企业宣布终止与姆巴佩合作。

东鹏饮料、 蒙牛乳业和妙可蓝多等多家中企星期二（10月27日）发表声明，宣布终止与姆巴佩全部合作，并强调对“伤害中国人民感情的言行”零容忍。相关品牌也在社媒平台上删除此前与姆巴佩相关的内容。

网传视频显示，姆巴佩本周接受“The Bridge”平台访问时，被问及使用姆巴佩头像的表情包，哪一个最让他发笑。

姆巴佩回答，最让他发笑的是放在“中国独裁者”脸上的视频，并称在玩电子游戏时经常使用这个表情包。视频同时展示将姆巴佩头像安在已故中共开国领袖脸上的表情包。

综合英国广播公司和ESPN报道，姆巴佩曾被其他球员戏称为“蒙博托”。蒙博托（Mobutu Sese Seko）是前扎伊尔（现刚果民主共和国）独裁领袖。网上也出现将姆巴佩塑造成独裁者的表情包。

姆巴佩上述回应在中国互联网引发强烈反弹，许多中国网民在姆巴佩的微博账号留言痛批，并要求他“向中国人民郑重道歉”。

据《大河报》报道，足球体育资讯平台懂球帝发布声明，批评姆巴佩的发言涉及对中国和中国人民的伤害，“我们不能进行翻译（他的发言）”。