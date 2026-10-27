法国球星姆巴佩涉华舆论引发中国舆论反弹，中国央视宣布叫停西甲及涉及姆巴佩的赛事播出，并下架涉及他的广告。

据澎湃新闻星期二（10月27日）报道，中央广播电视总台相关方面证实，针对姆巴佩的涉华严重负面行为，央视已经从星期一晚上（26日）起，全面叫停涉及西甲和姆巴佩的赛事播出，涉及姆巴佩的广告也已全部下架。

此前，东鹏饮料、蒙牛乳业和妙可蓝多等多家中国企业已发表声明，宣布终止与姆巴佩的全部合作，并强调对“伤害中国人民感情的言行”零容忍。相关品牌也删除了社交媒体上涉及姆巴佩的内容。

此外，瑞士运动品牌On昂跑和奢侈品牌迪奥的官方微博，也已无法搜索到与姆巴佩相关的公开内容。曾与姆巴佩有过商业合作的日默瓦、耐克和宇舶表等品牌的官方微博同样已搜索不到相关内容。

On昂跑官方旗舰店客服星期二回应称，品牌合作与代言信息请以官方渠道发布的内容为准。迪奥官方旗舰店客服则说，明星合作信息请关注官方公众号或微博的最新通知。

姆巴佩上月才与On昂跑达成合作。他在9月18日结束与耐克近20年的合作，转投On昂跑，成为其全球品牌大使，并以“共创伙伴”身份参与品牌足球产品的研发。

网传视频显示，姆巴佩本周接受“The Bridge”平台访问时，被问及使用姆巴佩头像的表情包，哪一个最让他发笑。

姆巴佩回答，他看过最搞笑的网络表情包，是将他的面孔合成到某个“中国独裁者”脸上的表情包。视频同时展示将姆巴佩头像安在已故中共开国领袖脸上的表情包，姆巴佩说，在玩电子游戏时经常使用这个表情包。

综合英国广播公司和ESPN报道，姆巴佩曾被其他球员戏称为“蒙博托”。蒙博托（Mobutu Sese Seko）是前扎伊尔（现刚果民主共和国）独裁领袖。网上也出现将姆巴佩塑造成独裁者的表情包。