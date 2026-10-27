中国字节跳动创始人张一鸣再度荣登胡润百富榜首，并刷新中国首富的财富纪录。

胡润研究院星期二（10月27日）发布的2026胡润百富榜显示，张一鸣财富增长2000亿元（人民币，下同，384亿新元），以6700亿元第二次成为中国首富，并说张一鸣的财富增长得益于AI（人工智能）业务进展推动公司估值进一步走高。

张一鸣在2024年以3500亿元，第一次荣登胡润百富榜首。

农夫山泉创始人钟睒睒财富缩水1200亿元，以4100亿元退居第二，让出首富头衔。胡润百富在官网新闻稿指出，旗下万泰生物股价回调，拖累整体财富表现，尽管财富较去年有所缩水，但仍比两年前多出700亿元（20%）。

今年共有1529位个人财富50亿元以上的企业家登上胡润百富榜，比去年增加6.6%（+95位），创下历史新高；上榜企业家总财富32万亿元，同比增长7%（2.1万亿元）。千亿级企业家增加两位，达到43位；百亿级企业家增加69位，达到819位。

胡润百富榜有263位新面孔，新人之首是中国AI企业DeepSeek（深度求索）的梁文锋，首次上榜即以2800亿元财富位列第七；其次是宇树科技的王兴兴，以695亿元上榜。