运输公司敦豪快递（DHL）全球货运大中华区首席执行官艾若馨（Aditi Rasquinha）说，中国及亚洲其他市场的人工智能（AI）硬件运输需求快速增长，成为国际货运市场的新增长点，也推高国际航空货运运价。

据澎湃新闻报道，艾若馨受访时说，今年国际空运运价整体高于去年同期，主要受市场需求和运力供给两方面因素影响。AI相关产品运输需求增加，支撑部分航线运价维持高位；跨境电商货运需求增速则受贸易政策和关税变化影响而放缓，部分航空运力开始转向运输AI相关产品。

她指出，过去一年半，中国及亚洲其他市场的AI硬件运输需求迅速增长，涉及晶片、机架、机柜、冷却设备和储能电池等产品，涵盖高科技及先进制造等产业。

与传统跨境电商运输的服装、鞋类等商品相比，AI相关产品货值较高，部分产品对运输时效的要求也更严格，因此带来较强的空运需求。

艾若馨说：“根据我们的观察和测算，目前超过三分之二的AI相关货物通过航空运输。”对于高价值、时效敏感的晶片等产品，企业通常更倾向于选择空运，以缩短交付时间；机架、机柜和储能电池等体积大、重量高的货物，则更多采用海运。

她说，AI相关产品运输需求的增长，目前主要集中在亚洲内部及通往北美的航线，其他地区也出现类似趋势。不同航线的运价表现则有所差异：美国市场货运需求仍然较强，亚洲内部及通往拉丁美洲、中东等新兴市场的部分航线运力相对有限，共同支撑了当前较高的空运运价。

谈及中国市场前景，艾若馨说，敦豪全球货运在中国的业务增速高于整体市场，公司对中国进出口业务的发展仍持乐观态度。

她指出，中国企业出海需要的已不只是将货物运往目的地的单一运输服务，而是涵盖运输、仓储、配送，并符合当地合规要求的端到端物流解决方案。

艾若馨还说，在地缘政治冲突和关税政策频繁调整的背景下，物流运输的灵活性变得更加重要。突发干扰已成为行业需要持续应对的问题，物流企业须灵活调整航线和运输方式，以应对运输中断及运力变化。

对于航线绕行、燃油价格上涨等因素带来的额外成本，艾若馨说，敦豪采用灵活的定价机制，在一定范围内会自行承担成本波动，但如果成本上涨超过企业可承受范围，也可能需要客户共同承担部分额外费用。