香港立法会议员将从本月起加薪1.6%，月薪超11万元（港元，下同，1万7971新元）。

综合香港商报网和网媒“香港01”报道，香港立法会秘书处上载的最新酬津安排显示，议员基本月加薪1740元，至11万零530元，加幅近1.6%；立法会主席李慧琼的月薪为议员的一倍，加薪3480元至22万1060元。

另外，议员每年的医疗津贴也增加约1.6%，至3万8500元，用以发还其医疗开支，包括实际的医疗及牙科开支，以及个人医疗及牙科保险的费用。任何未用余额可转拨至本届立法会任期届满前使用。

议员可在完成任期时获得任满酬金，金额相等于他／她在立法会任期内所得酬金总额的15%。

立法会秘书处指出，议员的酬金及医疗津贴会根据丙类消费物价指数的变动幅度于每年10月作出调整。

按此计算，立法会议员月薪总支出，每月将增加15万5730元。这次加薪至少生效至明年9月，换言之一年额外支出约186万元。