中国官方公告，江西原省长叶建春等九人的人大代表资格终止。

据新华社报道，中国全国人民代表大会常务委员会星期五（11月6日）发布公告，河北省第十四届人大常委会会议补选中共河北省委书记罗文为全国人大代表。第十四届全国人大常委会会议根据代表资格审查委员会提出的报告，确认罗文的代表资格有效。

江西省人大常委会决定罢免原中共江西省委副书记、江西省长叶建春的第十四届全国人大代表职务。河南省人大常委会决定罢免原河南省郑州市委副书记、市长何雄的第十四届全国人大代表职务。湖南省人大常委会决定罢免湖南中烟工业有限责任公司党组书记、总经理籍涛的第十四届全国人大代表职务。

四川省人大常委会决定罢免四川天府银行股份有限公司董事长黄毅的第十四届全国人大代表职务。浙江省人大常委会决定接受浙江省原舟山市长徐仁标辞去第十四届全国人大代表职务。

中央军委国防动员部选举委员会决定接受张弓、郭建军辞去第十四届全国人大代表职务。海军选举委员会决定接受吴育红辞去第十四届全国人大代表职务。武警部队选举委员会决定接受孟庆斌辞去第十四届全国人大代表职务。

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依照《中国全国人大和地方各级人大代表法》的有关规定，叶建春、何雄、籍涛、黄毅、徐仁标、张弓、郭建军、吴育红、孟庆斌的代表资格终止。

截至目前，第十四届全国人民代表大会实有代表2839人。