针对有媒体引述匿名人士爆料称，新竹市长高虹安已安排在12月中率领一级主管到海外参访，新竹市政府发文予以反驳，指相关报道造谣抹黑。

台湾九合一地方选举将于11月28日举行，亲绿台媒《自由时报》星期五（11月6日）引述匿名人士爆料称，新竹市长选举是蓝白合指标县市，高虹安虽以无党籍拼连任仍具优势，疑似用行政资源行选举绑桩，从今年初发5000元新台币（195新元）振兴消费现金、各种活动及发各种名目的加倍券，甚至办各种流水型烟火式活动都用公帑预算。

上述人士称，如今传出高虹安已认定会连任，将用公务预算支出，在12月中旬带一级主管及政务官到海外参访做为犒赏。

匿名人士透露，高虹安市府近期已在办理12月中旬到海外参访五至七天，被质疑是拿公家经费办庆功宴。

针对当天媒体引述匿名爆料指称新竹市政府年底出访是“选后庆功”一事，新竹市政府星期五在官网发布的声明中严正驳斥，相关指控完全是去脉络化的政治操作与恶意抹黑。

声明指出，新竹市作为台湾的科技首都，年底出访行程是应韩国原州市政府今年3月到访时的邀请，前往洽谈智慧医疗及尖端产业合作，同时也受合作伙伴LINE WORKS母公司NAVER Cloud积极邀请参访韩国总部，实地考察智慧城市与数位治理。

对于有心人士将正当公务出访扭曲为“公帑享乐、庆功犒赏”，新竹市政府表达强烈严厉谴责。

新竹市政府强调，市政建设与国际交流具备高度延续性，绝不可能因为政治算计或选举时程而陷入停摆，更不容许公务人员推动城市外交的努力遭到无理践踏。市府团队始终以新竹市的永续发展与全体市民的福祉为最高出发点，聚焦于实质市政考察与国际交流效益，不容歪曲误导。

新竹市政府说明，原州市为韩国政府指定的国家级生技产业聚落，与新竹市的产学研资源高度契合；而LINE WORKS母公司NAVER Cloud在智慧城市及数位公共治理领域的领先实务，更是新竹市推动城市转型的重要借镜。市府团队积极争取国际合作，正是为了新竹市的产业升级与公共服务注入崭新动能，绝非任何政治语言所能抹煞。

新竹市政府重申，面对国际竞争，新竹市绝不可能因为恶意抹黑而画地自限、停下带领城市走向世界的步伐。市府团队将持续秉持专业与坦荡态度，务实推动市政与国际产业链结，全力捍卫市民福祉与城市荣誉，并强烈呼吁各界立即停止无端抹黑与政治干扰，回归市政理性讨论。