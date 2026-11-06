中国全国人大常委会会议星期五（11月6日）在北京闭幕，决定终止九名全国人大代表资格，其中四人来自解放军和武警部队，分别是少将张弓、郭建军、吴育红和孟庆斌。

但与往常不同的是，根据全国人大常委会公告，四人均是“辞去”全国人大代表职务，而不是被罢免。

台湾开南大学人文社会学院教授张执中向《联合早报》分析，这与2024年原外长秦刚辞去全国人大代表职务的情况相似。他推测，四名军方少将可能涉及违规，但尚未查到不法，因此通过辞去人大代表职务的方式处理，并可能已被降职、降衔。

按公开资料逐项统计，解放军和武警部队全国人大代表人数已从2023年届初的281人减至229人，减少52人，其中50人代表资格终止，另有两人从军队代表团转入地方代表团。

根据公开信息，张弓曾任北海舰队航空兵参谋长、东海舰队副参谋长，2019年晋升海军少将，后任江西省军区司令员、广东省军区司令员，并于2023年出任广东省委常委。

郭建军曾任甘肃省军区战勤处处长、青海省军区政治部主任及副政委、火箭军工程大学政委，2015年晋升少将，2022年出任宁夏军区政委及自治区党委常委。

吴育红曾以海军少将身份担任2019年国庆阅兵岸舰导弹方队领队之一。

孟庆斌曾任武警内蒙古总队副政委、贵州总队政委、四川总队政委，后转任甘肃省军区政委。2025年6月的公开报道仍显示他担任这一职务。

另有五名代表的资格也被终止，其中四人被罢免，一人辞职。被罢免的四人包括已在任上被查的江西省原省长叶建春、河南省政府原副秘书长兼办公厅主任何雄、湖南中烟工业有限责任公司党组书记兼总经理籍涛，以及四川天府银行董事长黄毅。浙江省原舟山市市长徐仁标则辞去全国人大代表职务。

另外，12人获任全国人大六个专门委员会副主任委员，其中包括多名近期卸任地方领导职务的省部级干部。

他们是上海市原市长龚正、湖南省委原书记沈晓明、西藏自治区党委原书记王君正、安徽省委原书记梁言顺、河南省委原书记刘宁、云南省委原书记王宁、河南省原省长王凯、湖南省原省长毛伟明、安徽省原省长王清宪、云南省原省长王予波、甘肃省原省长任振鹤、河北省原省长王正谱。

会议经表决，任命王君正、王宁为全国人大民族委员会副主任委员，王凯为全国人大监察和司法委员会副主任委员，龚正、毛伟明为全国人大财政经济委员会副主任委员，梁言顺、王予波为全国人大教育科学文化卫生委员会副主任委员，刘宁、任振鹤、王正谱为全国人大农业与农村委员会副主任委员，沈晓明、王清宪为全国人大社会建设委员会副主任委员。

另外，在9月底出任安徽省委书记的李乐成，被免去工业和信息化部部长职务；河北省委书记罗文则经河北省人大常委会补选为全国人大代表，代表资格获全国人大常委会确认。