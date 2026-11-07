中美经贸谈判中方牵头人何立峰与美国财政部长贝森特和贸易代表格里尔通话，就近期美国对华贸易限制表达严正关切。贝森特和格里尔则强调中方兑现美中元首去年10月在韩国釜山达成贸易协议极其重要。

据新华社报道，中美经贸中方牵头人、中国国务院副总理何立峰与美方牵头人、美国财政部长贝森特和贸易代表格里尔星期五（11月6日）晚举行视频通话。

双方围绕落实好中美元首北京和华盛顿会晤重要共识和经贸磋商成果，就彼此关心的重要经贸问题进行了坦诚、深入、建设性的交流。中方就近期美对华经贸限制措施表达严正关切。

双方同意在两国元首战略引领下，继续发挥好中美经贸磋商机制作用，持续加强合作，妥善管控分歧，推动中美经贸关系持续稳定向好发展，助力构建“基于尊重、公平、对等的中美建设性战略稳定关系”。

贝森特星期五在X平台发文说：“格里尔与我今天跟中国副总理何立峰就美中经贸关系和釜山贸易协议进行通话。我强调中国全面及立即兑现（釜山贸易协议）承诺至关重要，并就中方近期举动（对美经贸限制措施）表达关切，同时明确表示双方的贸易谈判进度将视具体成果而定。”

在美财政部同日发布的声明中，贝森特重申特朗普政府致力于执行对美国工人、农夫和商界，以及强化美国经济和国家安全的经贸政策。

格里尔星期五在美国贸易代表办公室发布的声明中说，他在与何立峰的视频通话中强调，中国采取具体行动落实过去的承诺（釜山贸易协议），尤其是对美农产品的采购以及稀土和其他关键矿物的供应。

他说，特朗普政府将持续寻求与中国建立平衡的贸易关系，在监督中方兑现过往承诺的同时，也让美国农民、农场主、制造商和工人获得持久利益。

中美官员9月在纽约和华盛顿举行会谈，讨论美国获取中国稀土、农产品贸易及人工智能（AI）技术等议题。中国国家主席习近平9月访问华盛顿期间，两国同意分别降低对方价值300亿美元（384亿新元）非敏感商品的关税，并将原定11月10日到期的贸易休战延长至2027年1月10日，为进一步谈判争取时间。

尽管双边关系有所缓和，路透社10月初引述知情人士报道，特朗普政府近期放缓对华飞机零部件出口许可审批，并限制向中国商飞供应的零部件数量，试图将中国对美国航空供应商的依赖转化为贸易谈判筹码。

中国商务部星期四（11月5日）发布公告，决定自2026年11月6日起，对原产于美国的进口正丙醇（NPA）继续征收反补贴税，实施期限为五年。

同日，中国商务部在例行记者会上说，对扩大采购美国农产品持开放态度，但前提是中美双方此前达成的“300亿对300亿”对等降税安排落地，并呼吁美国共同降低关税、减少贸易壁垒，为两国农产品贸易创造有利条件。