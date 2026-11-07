中加关系日益密切，中共政治局委员、中国国务院副总理何立峰将赴加拿大主持第二次中加经济财金战略对话。

中国外交部发言人郭嘉昆星期五（11月6日）在例行记者会上宣布，经中加双方商定，第二次中加经济财金战略对话将于11月9日在加拿大举行。中加经济财金战略对话中方牵头人何立峰与对话加方牵头人、加财政部长商鹏飞（François-Philippe Champagne）、国际贸易部长西杜（Maninder Sidhu）将共同主持对话。

第一次中加经济财金战略对话于2018年11月12日在中国北京钓鱼台国宾馆举行，由时任中国国务委员王勇和时任加拿大财政部长比尔·莫诺（Bill Morneau）和时任国际贸易多元化部部长吉姆·卡尔（Jim Carr）共同主持。

双方在首次对话中围绕宏观经济形势和全球经济治理、贸易与投资合作、金融合作等议题展开了深入讨论，并释放了携手捍卫多边体系和经济全球化的信号。

中加双方在2017年4月共同启动了这一对话机制，期间因发生了华为创始人任正非女儿孟晚舟被捕事件，令中加关系陷入低谷而未能继续进行，直至中加领导人今年1月会晤时，才决定重启上述对话机制。

延伸阅读 中国与加拿大延长互免关税措施至2028年底

在第二次中加经济财金战略对话之前，中国商务部部长王文涛与加拿大国际贸易部长西杜星期二（11月3日）在北京共同主持召开第29届中加经贸联委会，就中加经贸关系、传统和新兴领域合作以及彼此经贸关切等进行“坦诚、深入交流”。

加拿大政府星期三（11月4日）在会后发布的新闻稿中宣布，中加同意延长相互豁免关税措施至2028年底。

中国去年3月对加拿大部分农产品及海鲜加征关税，回应加拿大对中国钢铁、铝及电动汽车征收关税的措施。加拿大总理卡尼今年1月访华时，与中国国家主席习近平敲定互免关税协议，协议原定今年12月31日到期。

这意味着，加拿大的菜籽粕、豌豆、龙虾和螃蟹等产品未来两年仍将享受较低的中国进口关税。加拿大总理卡尼1月访华后，中国恢复进口加拿大牛肉。

加拿大也将针对中国钢铁和铝产品的关税减免措施延长至2028年底。卡尼访华期间还宣布，加拿大允许每年进口最多4万9000辆中国电动汽车，适用6.1%的最惠国关税税率。