美国对古巴实行的新一轮制裁波及中国企业，中国商务部敦促美国尽快纠正错误做法，并强调中国保留“采取必要措施、维护自身正当权益的权利”。

据中国商务部网站消息，商务部星期六（11月7日）以发言人答记者问形式回应称，美国以涉及第三方为由，对中国企业采取单边制裁，违反国际法和国际关系基本准则，中方对此坚决反对。

中国商务部还指，近期美方升级对中方制裁打压，密集出台多项歧视性限制措施，严重损害中国企业权益，背离两国元首达成的重要共识，破坏中美经贸关系稳定。

自今年1月以来，美国对古巴实施新一轮严厉制裁及石油封锁，重创古巴经济。美国总统特朗普曾暗示可能采取军事行动，推翻古巴执政的共产党。

美国国务院星期四（5日）宣布针对古巴石油和电子行业实行新一轮制裁，并首次将两家中国企业列入制裁名单，指它们向古巴军方提供电子产品及其他安全设备。

中国外交部星期五已对此作出回应，强烈反对有关措施，并强调中国同古巴的合作光明正大，反对没有国际法依据、未经联合国安理会授权的非法单边制裁和所谓“长臂管辖”，并称将采取一切必要措施，维护中国企业正当权益。