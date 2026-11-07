台湾外交部称，受中国大陆政治施压影响，台湾决定关闭驻巴布亚新几内亚代表处，并停止采购现货巴新液化天然气。

据台湾外交部官网消息，针对巴布亚新几内亚政府近日再度片面要求台湾驻莫士比港台湾经济贸易办事处人员限期离境及推动关闭台驻处一事，台湾政府基于“国家”尊严、外交自主及整体台湾利益，经通盘评估后，决定主动关闭驻巴布亚新几内亚代表处，撤回所有派驻人员，并全面检讨及调整双边合作关系。

台外交部说，外交资源必须依据台湾整体外交布局及实际效益妥适配置，这次调整是台方主动作出的外交决策，未来将把相关资源投入友邦及其他具合作潜力、值得持续经营的地区，持续深化实质合作，拓展台湾国际空间。

外交部指出，台湾多年来秉持互惠互利及协助发展的精神，在经济、农业、医疗卫生及人才培育等领域，持续提供巴布亚纽几内亚实质协助。然而，巴新政府近期一连串作为，已严重影响双方长期合作所建立的互信基础，也反映中国大陆持续运用政治压力及经济影响力，干预他国外交决策、打压台湾国际空间。

外交部强调，各国应有权自主决定与台湾往来及合作的方式，不应受到第三方政治胁迫与操弄。

台外交部在声明中说，基于双边合作互信基础已被破坏，台湾政府决定即刻撤回所有派驻人员，停止驻处业务，并全面终止对巴新提供的各项技术合作及援助计划，包括技术团、医疗团服务，以及相关奖学金与人才培育计划。

此外，台外交部称，台湾已停止透过现货市场采购巴布亚新几内亚液化天然气（LNG），2026年上半年原规划採购的现货数量约50万吨，未来也不再与巴新签订新的天然气现货采购合约。台湾已完成境内天然气供需评估及采购配置调整，并寻得替代气源，确不因停止向巴新采购现货天然气而受影响。

巴新外交部长特卡琴科（Justin Tkatchenko）今年7月16日在脸书发文说，巴新“重申对中华人民共和国的‘一个中国’政策”，将关闭驻巴新的台北经济办事处。

台湾外交部随后批评巴新政府未经协商便单方面宣布关闭代表处，并为此表达严正抗议。在接获通知一周内，台湾已停止从现货市场采购巴新的液化天然气，并将视巴新政府后续回应，调整应对措施。

针对太平洋岛国巴布亚新几内亚关闭首都莫士比港的台北经济办事处，美国国务院深表关切，并指此举为北京又一例对台恫吓。