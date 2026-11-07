中共二十一大将于2027年下半年在北京召开，中共中央发出通知部署二十一大代表选举工作，要求着重考察人选政治立场、态度和政治判断力、领悟力，对政治上不合格的人选一票否决。

据中国央视新闻星期六（11月7日）发布的消息，中共中央最近印发《关于党的二十一大代表选举工作的通知》，对二十一大代表选举工作作出部署。中央组织部近日召开会议作出具体安排。

报道提到，中共总书记习近平主持召开了中央政治局常委会会议和中央政治局会议专门研究，确定了做好二十一大代表选举工作的总体要求和目标任务，要求各级党组织切实负起政治责任，认真履行职责，精心组织实施，确保代表选举工作圆满完成。

中共中央确定，二十一大代表名额共2360名，由全国38个选举单位选举产生。代表选举工作从现在开始，到明年6月底前结束。

官方强调，代表选举工作要深入学习贯彻习近平党建思想，坚持和加强党的全面领导特别是党中央集中统一领导，坚持把政治标准放在首位，严格标准条件，严密选举程序，严肃选举纪律，确保选出的二十一大代表素质优良、结构合理、分布广泛、党员拥护。

中共中央要求，代表选举要严把人选政治关，着重考察人选政治立场、政治态度、政治觉悟和政治判断力、政治领悟力、政治执行力，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”等方面的表现情况，对政治上不合格的一票否决；同时严把人选廉洁关、作风关，坚决防止“带病提名”、“带病当选”。

通知还提到，要合理把握代表结构，注重推荐工人、农民和专业技术人员党员中的先进模范人物作为代表人选；女党员和少数民族党员代表应占一定比例。

中共中央要求，二十一大代表的选举产生，采取自下而上、上下结合、反复酝酿、逐级遴选的办法进行。要认真搞好会议选举，代表实行差额选举，差额选举的比例应多于15%。

官方也强调，各级党组织要严肃政治纪律、组织纪律和选举纪律，运用湖南衡阳、四川南充、辽宁等地拉票贿选、破坏选举案件开展警示教育，引以为戒。加强对代表选举工作的全程监督，对违规违纪违法问题“零容忍”。

10月29日在北京闭幕的中共二十届五中全会决定，中共第二十一次全国代表大会明年下半年在北京召开。