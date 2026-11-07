在中国科技股出现抛售潮的背景下，中国总理李强主持召开国务院常务会议，讨论采取措施稳定股市。

据法新社报道，被誉为美国人工智能（AI）巨企英伟达竞争对手的中国AI企业如摩尔线程和沐曦，过去半年的股价骤降约50%。对标美国华尔街纳斯达克指数的上海科创50指数也在同一时期下滑约6%。

据新华社报道，中国国务院总理李强星期五（11月6日）主持召开国务院常务会议，会议提出，“要完善资本市场稳市机制，增强股市内在稳定性，促进资本市场平稳健康发展”。

会议也指出，要聚焦重点领域持续发力，加快重大项目和“六张网”（水网、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网、物流网）建设实施进度。要用好用足各项政策性资金，及时足额拨付涉及基层和企业各类款项，更好发挥财政金融协同促内需政策效应。

财联社上星期天（11月1日）引述业内人士报道，中国央行、国家金融监督管理总局及证监会，将于星期一（11月2日）召开会议，商讨优化股票回购增持再贷款政策。

中国央行星期三（11月4日）宣布，加大股票回购增持再贷款政策支持力度，将利率下调至1%，并称将提供充足额度保障，以维护资本市场平稳运行。

英国《金融时报》星期二（11月3日）引述知情人士称，中国证监会已要求投资银行暂缓推进企业首次公开售股（IPO），并叫停大规模股份减持，以提振持续低迷的股市。