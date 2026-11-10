新加坡—江苏合作理事会迈入第20年之际，两地政府机构、企业和高校等签署23项合作文件，在创新、人工智能（AI）应用、生物医药与医疗保健、人才培养等领域深化合作。

第20届新加坡—江苏合作理事会会议星期二（11月10日）在苏州举行，由我国总理公署部长兼财政部及国家发展部第二部长英兰妮与江苏省长刘小涛共同主持。中新苏州医学中心在会上揭牌，新加坡具身智能应用卓越中心也将落户苏州工业园区。

担任新苏合作理事会新方联合主席的英兰妮致辞时说，20年来，理事会一直是深化新苏合作的重要平台。“尽管全球环境日益复杂，我们的伙伴关系依然稳固、坚韧且具有前瞻性……双方合作不断取得切实成果。”

根据新加坡企业发展局数据，今年上半年，新加坡与江苏贸易额同比增长25%；截至6月底，新加坡在江苏累计投资项目超过4500个。刘小涛在致辞中披露，今年首九个月，江苏与新加坡进出口额达184.5亿美元（235亿新元），同比增长20.7%，占中新贸易总额的16.1%。

刘小涛提出加强两地高校和科研机构的研发合作，“围绕AI加生物医药、新能源、新材料和机器人等方向，谋划实施一批辨识度高、示范性强的项目”。他也提出支持创投机构、咨询公司、贸易公司及高端零售企业在江苏布局。

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英兰妮说，新加坡企业积极在江苏拓展业务。例如，新翔集团（SATS）已将南京味洲航空食品公司的持股比率从50%增至90%，进一步巩固集团在中国航空餐饮市场的地位。凯德集团则将与华承资本（CHCC Capital）合作，在镇江打造江苏首个凯德广场。

在此基础上，两地在创新和产业转型领域仍有深化合作空间。英兰妮指出，新加坡擅长科研和技术商业化，江苏则在先进制造和供应链等方面优势明显，可为新技术提供大规模应用场景。双方可以通过优势互补，共同研发新科技并推动其应用。

在AI领域，新加坡机器人学会将与中新苏州工业园区开发集团合作，在园区设立具身智能应用卓越中心。中心将培养机器人和AI人才，将机器人解决方案对接工业应用场景，并协助新加坡企业开拓江苏及长三角其他地区市场。

新加坡机器人学会秘书长徐劲告诉《联合早报》，本地企业引入机器人的一大难点，是缺乏能到现场实施方案的人才。中心将重点培养既懂机器人技术、也熟悉行业需求的驻场实施工程师（FDE）。中心预计明年起在新加坡分阶段开展工作，开办培训课程并进行本地试点，争取在年内培养出首批本地FDE。

徐劲补充，江苏拥有完整的机器人和制造业产业链，新加坡则具备多样应用场景和成熟标准，并能为企业开拓东南亚市场提供便利。

新加坡医疗团队在苏州接诊逾450人次

在医疗领域，中新苏州医学中心将与新加坡医疗机构开展联合研究，并推动两地医护人员双向培训与交流。出席会议的我国内政部兼社会及家庭发展部高级政务部长、新苏合作理事会联合副主席吴培铭说，中心已与新加坡医疗机构签署三项合作协议，合作伙伴包括新加坡国立大学医院和新加坡全国眼科中心。

第20届新加坡—江苏合作理事会会议星期二（11月10日）在苏州举行，中新苏州医学中心在会上揭牌。（新加坡企业发展局提供）

此外，两地已通过中心开展医护交流。新加坡医疗团队在苏州累计接诊超过450人次，36名苏州医护人员也到新加坡接受培训。

新平台陆续推出之际，苏州工业园区和中新南京生态科技岛等原有平台也继续协助两国企业开拓市场。

吴培铭介绍，园区的国际商务合作中心今年已协助23家中国企业登陆新加坡，并促成10家新加坡企业进入中国市场。南京生态科技岛的专业服务中心今年3月成立以来，也已协助近10家企业拓展海外业务。