认为今起全面封锁两周不彻底 马专家建议停止所有活动21天

据《星洲日报》报道，马大公共卫生专家何志伟教授认为，全面封锁还允许多个领域继续运作，包括60%的员工可以上班，意味着职场仍存有冠状病毒传播的风险，而数据显示，许多冠病感染群是来自职场。

（吉隆坡综合讯）马来西亚今日起落实为期14天的首阶段全面行动管制令，但公共卫生专家认为封锁措施不够彻底，并建议应停止所有活动21天，只允许医疗、公共设施和安全服务继续运作，直到所有大规模冠病检测完成为止。他们称，只有严厉措施才能遏制冠病蔓延。

《星洲日报》报道，马大公共卫生专家何志伟教授在受访时说，全面封锁还允许多个领域继续运作，包括60%的员工可以上班，意味着职场仍存有冠状病毒传播的风险，而数据显示，许多冠病感染群是来自职场。

他警告，与去年和今年1月之前的变种病毒相比，新变种毒株更具传染性，更容易传播。“我们已经看到，在病毒变体下，若有一个家庭成员感染冠病，整个家庭都会被感染，这不是早期只有一个或两个其他家庭成员被感染的情况了。冠病也是通过空气及封闭的空间传播。”

他担心，如果员工没有遵守防疫标准作业程序（SOP）或工作场所的通风系统不足，职场感染群也会增加。

UKM教授：还需两三个月才能减少单日新增病例

国立大学（UKM)卫生经济学、医院与卫生管理教授莎丽法伊扎说，即使大部分人完全遵守现有全面封锁措施，马国还需要两三个月才能减少单日新增病例。

提到有人质疑全面封锁仍允许多个领域运作包括60%员工上班，她吁请每个机构尽量减少上班的员工人数，例如只允许30%员工，以防止移动、聚集或在办公室茶水间等接触而引起的传染风险。

公共卫生协会主席再纳阿里芬促请政府加速冠病疫苗接种并推迟第二剂疫苗接种，重点关注疫情重灾区，以降低高企的病例。

前首相纳吉昨日在面簿贴文说，政府以“全球经济链”为由，允许电子厂如常运作，将导致全面封锁沦为“四分之三封锁”，最终达不到理想成效。

他说，电子业是马来西亚最大的产业之一，这将让60万名员工继续工作，加上其他相关供应链、运输及港口等也将如常运作。当这些跨国公司及大厂得以继续运作获利时，谁来照顾人民的经济利益？“如果必须牺牲，我们就应该一起牺牲，才短短14天，为什么不敢禁止？我不相信这些跨国公司及大企业会因为禁止运作14天而面临破产、裁员及把工厂迁移到他国。”

对于其他行业，他说，政府也应该监督他们是否真的缺货，如果货源充足，那就应该停工停产14天。

封锁期间只准两人共车

另一方面，马国交通部昨日发布全面封锁期间的SOP，包括可营运的运输和物流业领域，并敦促公共交通和物流业的所有利益相关者和员工严格遵守SOP。

交通部说，在封锁期间，所有私家车、德士和电召车只允许包括司机在内共两人乘坐，除非有紧急事故，才允许三人共车。

两议员称柔疫情被低估

马国昨日新增6824起病例，其中雪隆占2498起或37%，而柔佛仅排在雪隆及砂州之后，确诊人数第三高的地区。

民行党柔州古来区国会议员张念群及峇克里区国会议员杨美盈发布联合文告说，柔州确诊率如今已高达9%，这显示该州冠病检测量仍然不足。

换言之，柔州的冠病疫情被低估了。因此，她们认为柔州须进行大规模筛检。