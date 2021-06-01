马卫长：带孩子到冠病高风险场所 家长将遭对付

（布城综合讯）马来西亚卫生部长阿汉峇峇说，任何因疏忽而让18岁以下的孩子曝露在冠病风险下的父母会遭到对付。

他昨日和科学、工艺及革新部长凯利联合召开新闻发布会时说，父母若因为带孩子到拥挤和高风险场所，让孩子曝露在冠病风险下，会因为抵触国家安全理事会的标准作业程序（SOP）而接受调查。他说，根据卫生部的记录，20岁以下的感染者主要是第一、第二和第三阶段的病人，未到第四和第五需要进入加护病房的阶段。他补充，目前并没有感染冠病的孩子进入加护病房治疗。

他说，4岁以下染疫的儿童有1万9851人，5至6岁有8237人和7至12岁有2万6851人，13岁至17岁有2万7402人，总共8万2341人。他指出，去年，大部分染疫者是60岁以上的年长者居多，但从今年开始，更多年轻人确诊。此外，活跃病例是7万9523起，逼近8万起，加护病房的病例是844起，其中430人或50.9%需要呼吸辅助器。他说，迄今，马国并未出现任何与疫苗接种有关的死亡病例，不过，有民众向疫苗接种危害基金提出索偿。但他并未说明索赔数额。

凯利也是全国冠病免疫计划协调部长，他说，国家药剂监管机构（NPRA）正在评估中国康希诺（CanSino）疫苗。他指出，该公司上周提呈所需的资料并解答相关问题。“当局目前正在进行评估，我们要求他们加速处理。”至于俄罗斯卫星V疫苗，他说，阿汉峇峇将与Duopharma签署合约，而NPRA将直接针对该疫苗进行评估。NPRA目前也正在评估强生公司所生产的疫苗。