凯利：7月底之前每日施打倍增至20万剂 疫情严峻马国加快接种疫苗速度

马来西亚科学、工艺及革新部长凯利说，他了解人们对等候接种疫苗感到不耐烦，全国冠病免疫协调特别工作队将竭尽所能提高疫苗接种率，以最快的速度让更多人受到保护。

（吉隆坡综合讯）马来西亚科学、工艺及革新部长凯利说，由于冠病疫情严峻，当局正在努力提升冠病疫苗接种数量，目标是要在今年7月底之前，从现有的每日施打10万剂疫苗翻倍增加至20万剂。

凯利也是全国冠病免疫计划协调部长。他昨日在冠病疫苗特别供应委员会通过推特发布一段视频说，在考量到现在的情况，肯定得加速疫苗接种，尽管最初的目标是要在今年底之前让80%人口接种疫苗，但是首相慕尤丁已经指示加快接种疫苗的速度。

他说，他了解人们对等候接种疫苗感到不耐烦，全国冠病免疫协调特别工作队（CITF）将竭尽所能提高疫苗接种率，以最快的速度让更多人受到保护。

他说，政府已跟疫苗供应商重新谈判以加速交付疫苗，提高疫苗接种量，以加速落实国家冠病疫苗接种计划。

他指出，在跟疫苗供应商谈判后，马国所定购的1200万剂中国科兴（Sinovac）疫苗将于今年7月底之前交付，而2500万剂辉瑞疫苗也将于今年第三季交付。“马来西亚如今进入非常关键的抗疫时期，冠病确诊病例令人非常担忧，马来西亚的卫生体系所承受的压力越来越大，我们也面对更具侵略性变种病毒所带来的挑战。”

他坦言，昨日落实的全面封锁肯定会对人民的经济带来很大的影响，马国也不能一直封锁，毕竟这会导致越来越多人失业及失去收入来源。“因此，我们将设立更多疫苗接种中心，包括一天可接种5000至1万剂疫苗的超大型接种中心。我知道许多人担心超大型接种中心会出现人潮拥挤问题，我已指示落实更严谨的标准作业程序（SOP）及监控，避免太拥挤。”

他指出，接下来会有越来越多私人诊所加入接种行列，并预计到了6月底将达到1000家私人诊所，让接种疫苗变得更方便。

当局也会设立多个“得来速”（drive-thru）接种设施，在全国各州乐龄及残障护理中心、乡区、流浪者收容所、原住民村落及内陆地区展开接种工作，确保不会遗漏任何人。

卫生部长阿汉峇峇昨日在线上新闻发布会上说，冠病疫苗特别供应委员会批准疫苗产品注册持有人直接向政府关联公司、私人企业及州政府供应疫苗，通过为更多人接种疫苗来控制疫情。

接种人数仅占人口8.9％

截至周一，马国已有300万8429人接种疫苗，即192万7861人为接种首剂和108万零568人完成接种两剂，仅占人口8.9％。

阿汉峇峇说，国家医药研究院在为448起病例做基因组测序，其中78起属于源自南非的B1351变种毒株。这显示B1351变种毒株有增加的趋势。

他说，除了马六甲、登嘉楼、彭亨和布城外，这个变种毒株已蔓延至马国半岛几乎所有州属，其中31起或近半在雪兰莪、吉打7起、槟城3起及玻璃市2起。此外，涉及B117变种毒株有8起，而涉及B1617变种毒株有6起。基于变种毒株传染力高，一旦传染开来，就很难阻断冠病传染链。

卫生总监诺希山说，昨日新增7105起病例及71起死亡病例，以及出现27个感染群，写下最高记录。目前累积活跃病例破8万，达8万零474起，在加护病房接受治疗的病患增至872名，其中419人需要依靠呼吸机。目前，雪隆、柔佛、槟城及砂拉越是冠病传播率高的州属。