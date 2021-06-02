接种计划缓慢或拖累经济 越南争取自行建厂生产疫苗

（河内综合电）越南的冠病疫苗接种工作如果推展缓慢，以致无法实现群体免疫，其经济可能因此失去优势。越南目前正在争取购入冠病疫苗的生产技术，以便能自行建厂生产疫苗。

越南去年大部分时间把疫情控制得很好，使经济得以继续增长。不过今年4月暴发的新一波疫情来势汹汹，直击越南制造业中心，加上如今疫苗短缺，形成了严峻挑战。

越南政府网站发布文告说，疫苗接种工作若进度缓慢，将延缓政府重启经济的能力；如果无法达到70%人口接种率，实现不了群体免疫，越南可能失去经济优势。

接种率落后于区域邻国

文告写道：“越南从2020年5月就开始与全球疫苗制造商洽商，但在采购疫苗的‘竞赛’中却显现迟缓迹象，这要归咎于机制和政策相关问题、程序繁琐甚至有人害怕担当责任。”

越南接种率落后于区域邻国，截至周一下午，越南9800万人口当中，至少接种一剂疫苗的人数约110万或仅1.12%，已完成接种者仅3万零602人或0.03%。

全国各地确诊病例增多，包括在国际电子制造商集中设厂的北部工业省份。

4月底以来确诊的4300多起病例，半数来自三星电子和苹果制造厂所在的北江省，部分工业区被令暂时关闭，许多工厂暂停生产，这对极为依赖出口的越南经济形成威胁。

外企在越南出口业举足轻重，今年首四个月，越南出口额近四分之三来自外企。疫情期间，越南官员积极协助外企维持运作。例如北宁省当局下令工厂安排员工在厂内休息，采取步骤确保生产线继续运行。在邻近的北江省，当地政府也正在协助工厂重新投入生产。

胡志明市一家律师行的合伙人伯克说，“越南不可永远封锁”，它“须快速推动疫苗接种，跟时间赛跑”。

越南官方文告指出，鉴于全民接种疫苗成本高昂，越南呼吁外企自行为员工采购疫苗。北宁省工业园区管理委员会主任裴皇玫在电访中说：“政府鼓励企业为员工寻找疫苗。”三星在北宁省设有生产智能手机的工厂。

越南卫生部周二说，正在争取购入冠病疫苗生产技术，希望建厂生产疫苗，为全球冠病疫苗获取机制（COVAX）、越南及其他国家供应疫苗。上述官方文告说，越南计划通过与国际疫苗制造商合资或结为伙伴，联手争取冠病疫苗生产技术。

印度和南非等发展中国家正在寻求冠病疫苗豁免知识产权，但相关课题仍无法在世界贸易组织谈判中取得突破。