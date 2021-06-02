16架中国军机进入沙巴领空 马国空军拦截 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月2日 5:00 AM 马国空军称，解放军伊尔-76运输机及西安Y-20运输机出现马国海域区。图为马国空军前天拍摄到的Y-20。（法新社） 字体大小: 小 中 大 马来西皇家空军部队周一侦察到16架中国人民解放军空军（PLAAF）军机进入东马沙巴州亚庇的马国海域区，威胁马国主权及航空安全。马国空军首长阿克巴发文告说，考虑到马国海域区的严谨程度，中国军机进入马国海域区（ZMM）是非常严重的事情，威胁到了国家主权及航空安全。文告说，马国空军是在周一上午11时53分侦察到中国军机进入沙巴领域，而这事件刚好发生在马国空军庆祝63周年庆当天。马国皇家空军及国防卫队将根据国际民航组织及国家防空战略的法律和规则，处理此事件。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 马来西亚 空军 沙巴 中国军机 缅民众纷纷组建人民防卫军 与军政府对抗 学校关闭一年后复课 但缅教师学生拒绝返校