16架中国军机进入沙巴领空 马国空军拦截

马来西皇家空军部队周一侦察到16架中国人民解放军空军（PLAAF）军机进入东马沙巴州亚庇的马国海域区，威胁马国主权及航空安全。

马国空军首长阿克巴发文告说，考虑到马国海域区的严谨程度，中国军机进入马国海域区（ZMM）是非常严重的事情，威胁到了国家主权及航空安全。

文告说，马国空军是在周一上午11时53分侦察到中国军机进入沙巴领域，而这事件刚好发生在马国空军庆祝63周年庆当天。马国皇家空军及国防卫队将根据国际民航组织及国家防空战略的法律和规则，处理此事件。