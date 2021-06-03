印尼外长呼吁亚细安 任命特使解决缅甸危机刻不容缓

印度尼西亚外交部长雷特诺认为，亚细安“应该鼓励缅甸各方展开包容性的对话，以便解决当地政治危机，同时按缅甸人民的意愿恢复当地的民主政治”。

（雅加达综合电）印度尼西亚外交部长雷特诺周三（6月2日）呼吁亚细安立即任命一名缅甸特使。印尼在亚细安就解决缅甸政治危机达成共识超过一个月后提出这项建议。

雷特诺周三在雅加达的一项视讯记者会上说：“（亚细安）任命特使刻不容缓，与（缅甸）各方也须保持联系。”她认为，亚细安“应该鼓励缅甸各方展开包容性的对话，以便解决当地政治危机，同时按缅甸人民的意愿恢复当地的民主政治”。

路透社前天的报道引述四名外交官说，亚细安轮值主席国文莱外交部第二部长埃里万·尤索夫（Erywan Yusof）以及同样来自文莱的亚细安秘书长林玉辉预计本周将前往缅甸，并与缅甸军政府领导人和其他利益相关者会面。

但消息人士说，这项行程仍有变数，因为若临时出现任何物流或外交阻碍，行程就可能延后或改变。目前也不清楚两人是否也将与反军方政府的代表会面。

缅甸国防军总司令敏昂莱4月24日到雅加达出席亚细安特别峰会。亚细安轮值主席国文莱会后发表声明说，亚细安与缅军方达成五点共识，包括停止暴力、与缅甸各方进行建设性对话、委任一名亚细安特使促成对话、接受救援，以及允许特使访问缅甸。

缅军方称待局势稳定 才考虑亚细安特使到访

缅甸军方4月27日则说，必须等当地局势恢复稳定，才会考虑亚细安的建议并设法结束暴力冲突。军人政府也将等局势平静了，才会考虑接受亚细安特使到访。

缅甸军方2月1日发动政变后，引起举国民众不满并发动各种抗争，其中包括教师和学生。缅甸教师联合会发言人周三说，周二是军人政变后学校首次开学，但全国约1200万名学生只有不到25%回校上课。

缅甸超过43万名教师中，已有超过12.5万名由于支持公民不合作运动而遭免职。

据缅甸维权组织政治犯援助协会，至今已有841人在军方镇压中死亡，其中包括57名18岁以下的死者。