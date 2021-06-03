中国16架军机入侵沙巴领空 外交部传召驻马大使解释

（吉隆坡综合讯）马来西亚外交部将向中国政府递交外交照会，抗议16架中国军机入侵马国海域领空。

马国外交部长希山慕丁发文告说，外交部也会传召中国驻马大使欧阳玉靖，要对方针对这起中国军机侵犯马国领空与主权的事件，作出解释。

他说，他本身也会向中国外交部长王毅传达马国对此事的严正关切。

希山慕丁强调，马国的立场明确，就是在与任何国家建立友好外交关系，并不意味着马国会对国家安全妥协，马国将继续捍卫尊严和主权。

马国皇家空军首长阿克巴周二（6月1日）发文告说，马国空军周一上午11时53分，侦察到16架中国军机飞入马国海域区（ZMM）空域、亚庇飞行情报区（FIR）并靠近砂拉越的马国领空。

他说，这是非常严重的事情，威胁国家主权；由于亚庇飞行情报区航空路线的航空交通繁忙，这也危及航空安全。

沙巴副首长杰菲里吉丁岸发文告说，中国军机公开飞入马国专属经济区（EEZ）的行为，已引起沙巴及沙巴人的不满及愤怒。他欣见外交部在事后迅速采取行动，召见中国驻马大使，要求他们对中国军机在马国海域领空内的“敌对行为”作出解释。

此外，在野的希盟发文告，敦促政府举行特别会议，让朝野跨党派合作，以维护国家主权。文告说，这起事件不仅威胁到航空安全，也是在挑战国家主权，并足以影响国与国之间的关系。因此，政府必须制定明确的行动计划，包括实施《2019年国防白皮书》武装部队现代化计划。

另一方面，中国外交部发言人汪文斌昨天在例行记者会上回答媒体提问时说，这是中国空军在南沙南部海域开展的例行训练活动，不针对任何国家。训练期间，中国空军严格遵守国际法规定，没有进入他国领空。中方已就此与马方进行了沟通。