不满太多企业仍获准营运 传马国多名部长激烈争论

国际贸易与工业部高级部长阿兹敏透露，共有12万8150家公司在全面封锁期间获准运营。消息人士指，多名部长不满太多公司获准运营，担心若不全面封锁，冠病疫情不会改善。

（吉隆坡综合讯）据报道，马来西亚在眼下防疫全面封锁期间仍有近13万家公司获准继续营运，多名部长因此发生“激烈争论”。

传防疫部长不满有部长为非关键行业“开后门”

主管防疫事务的国防部高级部长依斯迈沙比里前天（6月2日）在面簿发布一张他在办公室关门的照片，并写道：“我已经关了前门，但……。”

当时就传出他不满有部长在实施防疫全面行管令期间为许多非关键领域的公司“开后门”。

网媒“今日自由大马”昨天引述消息人士报道，政府本周为规划全面行管令而开会时，国际贸易与工业部（贸工部）主张批准约9.5万家公司在全面封锁期间继续营业，这引起多名部长不满并发生激烈争论。

消息人士说：“多名部长担心如果不全面封锁，冠病疫情不会改善。他们最担心的是，目前已有许多职场感染群，但（贸工部）仍批准这么多工厂继续运作。”

依斯迈沙比里昨天也为他“关门”做出解释，称他只是如实描绘当时在办公室的情景，并没有任何弦外之音。“我当时结束工作准备回家，所以关了门。”

国际贸易与工业部高级部长阿兹敏昨天在记者会就此事受询时，促请各方勿胡乱猜测。他说，自从疫情暴发以来，依斯迈沙比里就是政府抗疫工作的重要角色，一直与内阁其他成员合作对抗疫情。

阿兹敏否认“太多”公司获准在全面行管令期间营运的说法。他说，向贸工部冠病智能管理系统登记的公司有58万6308家，其中12万8150家在全面封锁期间获准运营。就员工人数而言，这些登记企业的员工有1020万人，在封锁期间获准继续工作的共157万人。

他还说，获准运作的公司和员工大减将可确保企业人员的行动得到管制，从而有利于达到压制疫情的目的。

马国的单日新增冠病病例连续四天维持在8000起以下之后，昨天回升至8209起，这是第三高纪录。累计确诊病例增至59万5374起，直逼60万起大关。马国昨天的冠病死亡病例连续第二天破百，有103起，累计死亡病例3096起。

据卫生总监诺希山，昨天的活跃病例有8万3331起，在加护病房的重症患者有880人，其中446人需要呼吸器，都是新高。不过，昨天有7049名患者康复出院，是去年暴发疫情以来的单日新高，也是单日康复者首次超过7000人。