泰国受疫情冲击 过去两个月5万餐馆倒闭或暂时停业

（曼谷综合电）冠病疫情重创全球经济，除了航空业外，餐饮业也遭受冲击。泰国餐馆协会估计，过去两个月，泰国约有5万家餐馆暂时关闭或结束营业，待疫情结束，预计有至少1万家餐馆会倒闭。

泰国至今已有约50万名员工丢失饭碗，且在现有的限制下，餐饮业每日的损失高约5955万新元。 ——泰国餐馆协会

去年初冠病疫情暴发后，泰国政府出台的封城措施给餐饮业带来沉重打击。好不容易挺过了两波疫情，经济活动逐渐返回正轨，泰国却在今年4月初出现第三波疫情，且更加严重。政府随后宣布，在包括首都曼谷在内的“高危疫区”限制堂食或店内用餐人数，这对许多餐饮业者无疑是致命一击。

泰国餐馆协会估计，至今已有约50万名员工丢失饭碗，且在现有的限制下，餐饮业每日的损失高达14亿泰铢（约5955万新元）。

该协会会长塔尼万说：“政府下令我们暂停营业，却没有给我们提供任何帮助。我们从未遇到这么糟糕的情况。”

虽然政府在5月底放宽了部分限制，允许堂食，但店内用餐人数只限25%，且须在晚上9时打烊。业内人士说，在政府没有提供任何经济援助下，许多业者根本没有足够现金支付员工薪水和店面租金。

尽管实施严格防疫措施，新一波疫情依旧没有任何缓解现象，泰国目前的每日新增确诊病例平均高达4000起。根据泰国卫生部，该国昨天又新增3886起确诊病例，其中三分之一来自监狱，累计病例已达16万9348起，另还新增39起死亡病例，累计达1146起。

3.1万亿泰铢预算法案一读旨在重振经济

刚通过的新预算或许会给餐饮业和其他行业带来希望。泰国国会周三以微弱优势通过了从10月1日开始的2022年财政年度预算法案一读，这个3.1万亿泰铢的预算法案旨在重振受冠病疫情打击的经济。

泰国国会是在经过三天的辩论后，以269票赞成、201票反对和两张弃权票通过新预算法案。

首相巴育在国会上说：“预算法案将有助于推动我们的经济走出疫情造成的危机，同时会让我们的经济迅速恢复增长。”

预算法案预料会在8月通过二读和三读，之后还须获得参议院和王室的批准，才能正式生效。