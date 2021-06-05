慕尤丁：若登记人数未达群体免疫目标 马国考虑强制民众接种冠病疫苗

马国目前有将近1300万人已登记接种冠病疫苗，这只占国家冠病免疫计划目标人口的一半。慕尤丁指出，当局考虑强制民众接种疫苗。

（吉隆坡综合讯）马来西亚国家冠病免疫计划进度不如预期，首相慕尤丁说，若登记接种疫苗人数未达群体免疫目标，当局考虑强制民众接种。

政府研究采取法律行动

对付反疫苗接种计划者

他也说，政府正在研究采取法律行动，对付反疫苗接种计划的人士及团体。

马国昨天新增7748起冠病确诊病例，累计数破60万，达60万3122起。昨天也新增86起死亡病例，累计死亡人数3182人。活跃病例方面，再次攀升至历来最高，有8万4369起。

马国政府把控制疫情的希望寄托于国家冠病免疫计划。此计划今年2月24日开跑，截至前天（6月3日）满100天时，全马已施打333万零436剂冠病疫苗，其中220万8016剂是首剂，112万2420是第二剂。

目前只有不到4%人口

完成两剂疫苗接种

换言之，马国目前只有超过112万人完成两剂冠病疫苗接种，占全马约3200万人口的不到4%。

在野的希望联盟（希盟）主席安华为此抨击国民联盟（国盟）政府的疫苗接种计划进度缓慢，导致马国过去数个月来的死亡病例增加数百起。

针对国家冠病免疫计划，慕尤丁指出，目前有将近1300万人已登记接种冠病疫苗，但这只占该计划目标人口的一半。

他昨天和国家冠病免疫计划协调部长凯利，以及卫生部长阿汉峇峇一同巡视设在马国国际贸易展览中心的疫苗接种中心后对记者说：“最重要的是没有人拒绝接种疫苗……政府正考虑对付‘反疫苗组织’，避免更多人听信谣言而不愿接种疫苗。我们不希望当半数人口已接种时，却还有部分人拒绝接种，这势必会造成不良影响。”

他指出，他已指示当局在城市和郊区增设疫苗接种中心，加快接种计划进度，以早日达到群体免疫的目标。

他说，政府也要求私人诊所加入接种计划，助政府一臂之力。“全马有8000家私人诊所，如果全都纳入我们的计划，会有更多人能接种疫苗。”

马国有条件批准紧急使用

泰国生产阿斯利康疫苗

此外，为确保冠病疫苗供应充足，马国有条件批准阿斯利康冠病疫苗的第二制造厂——泰国制药公司暹罗生物科学（Siam Bioscience）生产的阿斯利康疫苗，列入紧急使用清单。

卫生总监诺希山发表声明说，马国此前只能向荷兰的Medimmune Pharma BV购买阿斯利康疫苗，如今多了一个疫苗来源。这批疫苗到货后，相信有助推动国家冠病免疫计划的进度。

马国预计本月内会收到第一批泰国生产的61万剂阿斯利康疫苗，7月将收到41万剂，8月和9月间还会收到120万剂疫苗。

马国至今已购买了1280万剂阿斯利康疫苗，其中一半是通过全球冠病疫苗获取机制（COVAX）购得，另一半是直接向制药商购买。除了阿斯利康，马国已在使用的还有辉瑞及科兴的冠病疫苗。