缅甸部分反政变者 进入山区接受民兵组织军训

（曼谷法新电）由于缅甸军政府对反政变示威者的暴力镇压，很多缅甸青年开始放弃街头抗议，他们进入少数民族武装组织控制区接受军事训练，要自己拿起武器对抗缅军。

在缅甸东南部毗邻泰国的克伦邦一处隐秘的山区，数十名反政变者每天在黎明破晓前就开始接受各种丛林战术训练，包括学习如何沿着绳子渡过泥泞的溪流、在灌木丛中寻找掩护及将受伤的同僚背到安全地带等。

为这些反政变者提供训练的是缅甸主要少数民族武装组织之一的克伦民族联盟（KNU）。该组织连同一些其他少数民族武装组织在军方发动政变后，公开谴责军方夺权及暴力镇压示威群众，并为遭军政府通缉的反政变示威者提供庇护。

克伦民族联盟不久前开始在位于缅泰边境的大本营设立训练营，教导反政变示威者基本战术。被问及至今已训练了多少反政变示威者，克伦民族联盟的一名发言人拒绝置评。

参与训练营的一名年轻人敏（假名）向记者透露，政变之前，他和其他人从未听过枪声，但在军方一而再以暴力镇压反政变示威抗议活动后，他早已习惯响亮的枪声，也坚信枪声的力量。23岁的敏说：“只有枪声而非示威抗议，才能够终止我们国家的军事独裁统治。”

许多反政变示威者也有同感，因此加入少数民族武装组织训练营的人越来越多。虽然至今没有可靠数据，但分析师认为，至少有数百人跋涉到少数民族武装组织控制区接受战斗速成训练。

上个月，曾代表缅甸参加国际选美大赛的32岁前美姐塔特特就在面簿上发布一张身穿迷彩装，肩上挂着一把突击步枪的照片。她在贴文中写道：“对军政府的血腥镇压进行反击的时候到了。”

不过，要与东南亚最久经沙场、最残酷的军队之一硬碰硬，无疑是以卵击石。自1948年缅甸脱离英国取得独立以来，缅甸武装部队几乎一直在与叛乱团体作战。

若反政变者与军方公开战斗分析师：最终或被“大屠杀”

一名曾驻缅甸的分析师马西森说，若反政变示威者与军方公开战斗，最终可能会以“大屠杀”收场。

他指出，叛乱组织擅长的是山区和丛林的战术，这类战术用在城镇和大城市与军方对抗到底多有效，实在令人质疑。他说：“虽然这些培训对反政变示威者来说，可能是一种成长的体验，但它却不会将反政变示威者变成有能力的城市作战人员。”