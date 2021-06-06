慕尤丁：马国未来两月将获1600万疫苗 有助加速实现群体免疫

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相慕尤丁说，马国未来两个月将获1600万剂冠病疫苗供应，届时每天接种人数将增至15万人，有助加速实现群体免疫目标。

慕尤丁昨天（6月5日）配合国家冠病免疫计划推行超过100天在面簿发视频说，他已指示相关部门和机构竭尽所能，让民众更容易登记接种疫苗，包括探讨让民众自动登记接种疫苗的可行性。他相信通过各方努力，马国可在今年内实现80%人口接种疫苗的目标。

他强调，国家冠病免疫计划非常重要，不仅保护人民降低染疫风险及拯救人命，还可协助重启国家经济。

马国是在今年2月24日启动国家冠病免疫计划，但至今只有不到4%人口完成接种两剂疫苗。慕尤丁说，截至昨天，马国已有超过200万人接种首剂疫苗，是东南亚首剂疫苗接种率较高的国家之一。

根据《纽约时报》全球冠病疫苗追踪数据，截至6月4日马国有3.7%人口接种两剂疫苗，以及6.8%人口接种首剂。在首剂疫苗接种率方面，马国在东南亚位居第五，排在新加坡（40%）、柬埔寨（16%）、文莱（9.6%）和老挝（9.3%）之后。

此外，妇女、家庭及社会发展部长丽娜哈伦指出，马国至今有超过8万名18岁以下的孩童冠病确诊，因此，她促请有关当局加速批准孩童接种疫苗，以保障孩童的安全。

她昨天在视察马六甲国际贸易中心的冠病低风险隔离与治疗中心后对记者说，截至5月30日，全马累计8万2341名18岁以下孩童确诊，其中13岁至17岁孩童的感染率最高，占总数约33%或2万7402人，情况令人担忧。

她指出，新加坡及部分西方国家已批准让青少年接种疫苗，马国也应加快脚步。

卫生部长阿汉峇峇受询时则说，冠病疫苗供应特别委员会下周三将开会讨论此事。

马国昨天新增确诊病例7452起，累计61万零574起。和过去两天相比，即3日的8209起和4日的7748起，有减少的趋势，但仍在超过7000起的高位。单日新增死亡病例再次破百，报109起，是历来第二高，累计死亡人数3291人。