为免影响生产和商业活动 越南总理：地方防疫措施不应过严

越南总理范明政指出，一些地区实施了严厉和极端的防疫管制措施，导致供应链和大规模生产面临中断的风险。他呼吁各地方政府确保针对省份的个别情况实施防疫措施，而不要阻碍运输和禁止贸易。

（河内彭博电）越南总理范明政呼吁各地方政府放宽过于严格的防疫限制，以免影响生产和商业活动。

越南去年抗疫有成，是受疫情侵袭后最先恢复经济的东南亚国家。然而，该国今年4月底暴发新一波疫情，短短一个月内全国63个省份与城市中就有39个成疫区，确诊病例超过5500多起，将越南的累计确诊病例推高至8500多起，累计死亡病例增加至53起。

为遏止疫情进一步蔓延，许多大城市包括首都河内、商都胡志明市及北部工业省份重新实施严格的社交距离和防疫管控措施，一些甚至还严禁跨省人员流动。

范明政前天发明声明指出：“一些地区实施了严厉和极端的防疫管制措施，结果大大影响了生产和商业活动，导致供应链和大规模生产面临中断的风险。”

范明政呼吁各地方政府确保针对省份的个别情况实施防疫措施，而不要阻碍运输和禁止贸易。

胡志明市政府在同一天发布指令，要求毗邻的同奈省（Dong Nai）政府采取有利于胡志明市与该省之间人员流动的防疫管控计划。

同奈省是越南主要工业省份之一，该省拥有32个工业园区。根据市政府的数据，有超过6000名同奈省居民在胡志明市17个工业园区工作，另有大批胡志明市居民在毗邻的省份工作。

从胡志明市进入同奈省 须强制隔离21天招来批评

拥有1000万人口的胡志明市是这一波疫情的“重灾区”之一，上月18日共出现355起本地感染病例，当地政府从5月31日实施了为期15天的严格社交距离措施，包括关闭非必要业务和在公共场所禁止10人以上的聚会，甚至还封锁了一个地区。

同奈省实施的防疫管制措施比胡志明市还要严格，下令从本月5日开始，举凡从胡志明市进入同奈省的人都必须强制隔离21天，此举引来各方批评。

据越南国营媒体报道，连接胡志明市和同奈省之间的道路前天拥堵不堪，许多货车、客车和电单车受困车龙许久，还有更多人取消前往同奈省的计划，以免受强制隔离影响。

越南《青年报》的报道指出，共有至少15个省份和城市也下令，来自胡志明市和其他重灾区的人必须强制进行隔离14天至21天。