泰研制三款疫苗料明年面世 科研人员：可成日后加强剂

（曼谷讯）泰国研制的三种冠病疫苗至今都尚未通过临床实验，预计要明年才能面世。科研人员指出，虽然国内研制的疫苗不能用来对抗现有疫情，或缓解疫苗供应短缺问题，但可成为日后的加强剂。

《曼谷邮报》报道，由泰国国家疫苗研究所、朱拉隆功大学医学系和疫苗研究卓越中心研制的Chula-Cov 19疫苗将于本月展开临床实验，预料最早会在2022年第一季度或最迟第三季度就可以面世。

另一款称为NDV-HXP-S的疫苗是由泰国公共卫生部属下的政府制药组织、泰国玛希隆大学热带医学系以及美国一个非盈利组织联合研发，目前已经进入第二阶段的临床实验，预计明年初就可以获准广泛使用。

最后一种由泰国初创企业Baiya Phytopharm研制的冠病疫苗Balya SARS-CoV Vax 1，将于今年8月展开临床实验，预料明年就可以投入生产。

虽然待这三种疫苗面世，绝大部分泰国人应该已经至少接种了第一剂疫苗，但科研人员坚信，这些国内的疫苗研究与发展努力依然能在铲除冠病病毒方面扮演一定角色，同时可以提高泰国未来抗击此类疾病的能力。

Baiya Phytopharm总裁、朱拉隆功药学系研究人员素提拉告诉《曼谷邮报》：“我们的研发工作并不只是为了提供短期的解决方案，更是为了泰国公共卫生的长期可持续性，因为我们的科技可以用来生产疫苗对抗其他传染病，而不仅是冠病。”

建立自家疫苗生产技术 专家：可应对下次大流行病

朱拉隆功大学疫苗研究卓越中心主任基亚说，泰国公共卫生部必须建立自己的疫苗生产技术，包括在国内设置生产基地。他说：“我们必须拥有相关的知识和设施，以快速生产自己的疫苗，这样一来，下次暴发大流行病时，就无需单靠进口疫苗了。”