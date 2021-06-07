传与杜特尔特闹翻 菲拳王帕奎奥或独自参选总统

菲律宾传奇拳王帕奎奥一直被视为是总统杜特尔特的忠实盟友，如今他却可能成为杜特尔特继续掌握大权的最大障碍。

42岁的现任参议员帕奎奥（Manny Pacquiao）曾获得八个不同级别的世界拳王金腰带，是菲律宾人最引以为傲的体育明星之一。从政10年的他，自2016年加入执政菲律宾民主——人民力量党（PDP-Laban）以来，就深得杜特尔特的信任，一直被外界视为是后者的潜在接班人之一。然而，帕奎奥在去年12月接管民主——人民力量党主席一职后，两人就渐行渐远。