传与杜特尔特闹翻 菲拳王帕奎奥或独自参选总统 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月7日 5:00 AM 42岁的现任参议员帕奎奥（Manny Pacquiao）曾获得八个不同级别的世界拳王金腰带，是菲律宾人最引以为傲的体育明星之一。（法新社） 字体大小: 小 中 大 菲律宾传奇拳王帕奎奥一直被视为是总统杜特尔特的忠实盟友，如今他却可能成为杜特尔特继续掌握大权的最大障碍。42岁的现任参议员帕奎奥（Manny Pacquiao）曾获得八个不同级别的世界拳王金腰带，是菲律宾人最引以为傲的体育明星之一。从政10年的他，自2016年加入执政菲律宾民主——人民力量党（PDP-Laban）以来，就深得杜特尔特的信任，一直被外界视为是后者的潜在接班人之一。然而，帕奎奥在去年12月接管民主——人民力量党主席一职后，两人就渐行渐远。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 菲律宾 总统候选人 安华暗示已准备好 与巫统合作推翻国盟政府 速读天下