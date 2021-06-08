希望到年底为70%人口接种 泰国启动大规模疫苗接种计划

泰国大规模疫苗接种计划最初阶段的主要对象是“重灾区”如首都曼谷的医护人员，以及争取率先开放的旅游景区如普吉岛的居民。当局现在的目标，是每天进行50万剂疫苗接种。

（曼谷综合电）泰国在第三波冠病疫情持续恶化之际，于昨日启动大规模疫苗接种计划，希望能在今年结束前为70%的人口完成接种，让经济活动包括国际旅游业可以强力复苏。

泰国卫生部表示，当局现在的目标是每天接种50万剂疫苗，这比过去一周每天平均10万剂多了四倍。

泰国大规模疫苗接种计划最初阶段的主要对象是“重灾区”如首都曼谷的医护人员，以及争取率先开放的旅游景区如普吉岛的居民。

泰国其实早在3月就开始接种疫苗，但由于只获得中国科兴公司和英国阿斯利康公司有限的疫苗供应，因此进度极为缓慢。当局至今只接种了约420万剂，已接种人数仅占总人口3%。

泰国卫生部的声明说，到了本月中旬，另一批共320万剂的阿斯利康疫苗将送到。

卫生部官员透露，阿斯利康在泰国厂房交付了180万剂疫苗，并从韩国送来了20万剂。

此外，泰国预料下来每个月还会有上百万剂疫苗运抵，当局因此决定加快疫苗接种的步伐，以落实在12月底接种1亿剂、即70%的人口完成接种的目标。

泰国首相巴育昨天到接种站巡视时透过电视告诉人民，所有想接种疫苗的人都会如愿。“不过，现在报名要接种疫苗的人比我们目前拥有的疫苗数量还要多，所以我们必须确定优先顺序。”

泰国的冠病疫情原本相对轻微，可是后来反复反弹，目前处于最严重的一波。这一波从4月反弹的疫情衍生出了很多个工厂感染群，使累计病例增加了五倍，死亡病例也激增。

国内生产总值已连续五个季度收缩

卫生部通报，该国昨天新增2419冠病确诊病例，累计病例接近18万起；昨天又有33人死于冠病，累计死亡病例增至1269起。

泰国的国内生产总值已连续五个季度收缩，基于眼下疫情严重，因此预料这个趋势会在4月至6月这个季度延续。旅游业和制造业是这个东南亚第二大经济体的经济引擎，当局认为疫苗接种成功是重振旅游业和保护制造业的关键。

普吉岛预定7月1日重开 已打疫苗游客无须隔离

据报道，争取率先重新对国际旅客开放的普吉岛上多达60%的居民已接种了疫苗，是全国接种率最高的地区。普吉岛预定7月1日重新开放，让已接种疫苗的游客上岛后就可自由行动而不必隔离14天。

冠病来袭，全球旅游业首当其冲，泰国也不例外。过去一年来，当地不少旅社和旅游业相关公司倒闭，大批旅游业职员失业，高度依赖旅游业的普吉岛等地这些日子来犹如鬼城，地方上依靠旅游业吃饭的民众也失去生计，振兴旅游业因此成了当局的优先考量。

泰央行：经济最快2023年有望恢复至疫前水平

重开普吉岛是个试点计划，如果一切顺利，泰国政府计划在10月也在其他景区落实，包括曼谷、清迈和苏梅岛。若是成效理想，泰国有望在明年1月全面向已接种疫苗的国际游客开放。

不过，冠病对各行各业的冲击很大，泰国经济要摆脱萎缩并不容易。根据泰国央行，国家经济最快也要到2023年初，才有望恢复至疫前的增长水平。泰国国家规划署则估计，泰国旅游业可能要迟至2026年才能够完全复原。