柔州警方捣毁韩国人幕后操纵网赌团伙

柔佛州警方上周六捣毁一个由韩国人幕后操纵的网络赌博团伙，逮捕九名韩国籍男子及一名马来西亚籍男子。这也是马国警方今年首次破获涉及韩国人的网赌案。

去年，马国警方分别在雪州巴生及吉隆坡破获一个专攻韩国赌客市场的网赌呼叫中心。

柔州总警长阿育汉昨日在新闻发布会上说，柔州警察总部的专案小组上周六下午约5时突击设在依斯干达布蒂里的两个呼叫中心，当场逮捕10名年龄介于29岁至66岁的男子，起获总值约15万令吉（约4.8万新元）的财物，包括3万6168令吉现金、手机、电脑、一辆四驱车及八本韩国护照等。