柔州警方捣毁韩国人幕后操纵网赌团伙 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年6月8日 5:00 AM 柔佛州警方突击网络赌博团伙的呼叫中心，逮捕多名韩国籍男子。（柔佛警方提供照片） 字体大小: 小 中 大 柔佛州警方上周六捣毁一个由韩国人幕后操纵的网络赌博团伙，逮捕九名韩国籍男子及一名马来西亚籍男子。这也是马国警方今年首次破获涉及韩国人的网赌案。去年，马国警方分别在雪州巴生及吉隆坡破获一个专攻韩国赌客市场的网赌呼叫中心。柔州总警长阿育汉昨日在新闻发布会上说，柔州警察总部的专案小组上周六下午约5时突击设在依斯干达布蒂里的两个呼叫中心，当场逮捕10名年龄介于29岁至66岁的男子，起获总值约15万令吉（约4.8万新元）的财物，包括3万6168令吉现金、手机、电脑、一辆四驱车及八本韩国护照等。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 马来西亚 柔佛警方 韩国 网络赌博 马国交警：新加坡司机 仍拖欠3000万令吉罚款 传马国家元首阿都拉明起 召见各政党领袖聆听意见