马国试行流动卡车疫苗接种计划

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府昨天正式推展接种冠病疫苗流动卡车试点计划，以加速为民众接种疫苗。

《星洲日报》报道，两辆接种疫苗流动卡车率先在吉隆坡甘榜亲善人民组屋启动，预料约1000个居民将接种第一剂中国科兴疫苗。

每辆卡车有四个接种隔间，卡车外所装置的凉棚则专为坐轮椅者接种疫苗。医护人员从早上9时至下午4时为登记者接种疫苗。

联邦直辖区部长安努亚慕沙说，这个流动卡车较具弹性，且无需庞大开支。最重要的是民众可快速接种疫苗，无须奔波，也不必久候。

他说，这项试点计划一旦获准，预计7月就有多达39辆卡车在工地、工厂及甘榜投入服务。“我们可以加速吉隆坡的疫苗接种计划，每天能为1万5000人至2万人接种。”

单日病例连续两天下降 入加护病房人数却达新高

在冠病疫情方面，虽然昨日新增5271起确诊病例，连续两天下降，但是送进加护病房（ICU）的人数超过900人，写下疫情暴发以来的新高。

卫生总监诺希山发文告说，目前有902人进入加护病房，其中447人需要呼吸器辅助。

他说，在新增病例中，雪隆以1829起高居榜首，紧接着是砂拉越703起、森美兰571起及柔佛355起；昨日新增82起死亡病例，使累计死亡病例达3460起。

他说，昨日新增23个感染群，其中16个涉及职场及六个社区。在职场中，最多分别来自雪兰莪及柔佛。

另一方面，前首相纳吉在面簿贴文称，许多人误以为全面封锁的期限只是14天，其实不然。他说，全面封锁分三阶段。第一阶段是14天，除了必需领域与服务之外，其他领域关闭；第二阶段是四周，将会开放部分经济领域，但不允许社交与宗教活动；第三阶段则像之前的行动管制令，进一步让更多经济领域开放，但社交与宗教活动仍然不可进行。

他指出，不过，只有在第一阶段被认为成功后，才能落实第二及第三阶段。“那么，若所谓全面封锁在第一阶段没有获得正确的执行，那又会带来什么影响？”