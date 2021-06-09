抗疫不力民怨高涨 惠誉研究：马国政治危机逐渐升温

国际商业研究机构“惠誉研究”认为，国盟政府抗疫不见成效，日益高涨的民怨可能会分裂慕尤丁政府，不利于政策的制定及延续，并将引发社会动荡。

（吉隆坡综合讯）马来西亚政坛盛传国家元首今日起将分批召见所有政党领袖之际，国际商业研究机构“惠誉研究”认为，首相慕尤丁领导的国盟政府对抗冠病疫情不见成效，民怨高涨，使马国政治危机逐渐升温。

短期政治危机指数 从66.7分下调到65.2分

为此，该机构调整马国的短期政治危机指数，从66.7分下调到65.2分，以反映马国当前的政治局势。根据惠誉研究（Fitch Solutions），这项指数满分为100，分数越高，代表政治越稳定。

该机构昨天发表报告说，日益高涨的民怨或会分裂慕尤丁政府，不利于政策的制定及延续，并将引发社会动荡。

它预计，在第15届全国大选来临前，国盟政府将出现内斗，若未来几个月没有选举，民众或走上街头示威抗议。这是因为民众日益不满政府处理冠病疫情的方式，每日确诊病例已上升到数千起，民众屡次被迫面对封城及混淆的防疫措施指示。

同时，一些社会名流和政治人物无视保持安全社交距离，以及朝令夕改的全面封锁规定包括部分非关键服务领域工厂在封锁期间获准营业，也引起注目。

惠誉研究指出，慕尤丁今年1月以抗疫为由颁布紧急状态，但疫情却持续恶化，加剧选民不满情绪。“这使人更加相信，紧急状态只是为了巩固政权，而非真心抗疫。”

报告也提到，社交媒体此前疯传的#失败政府（Kerajaan Gagal）标签，以及近来网上联署要求国际贸易及工业部高级部长阿兹敏下台的现象，一再显示民怨逐渐升温。

报告补充，自国盟政府去年3月上台执政以来，惠誉就认为，它难以团结一致，如今问题更加恶化。

至于国家元首将召见所有政党领袖，政府消息人士向网媒当今大马表示，各方正密切关注事态发展，因为这次会晤或将影响慕尤丁政府的未来。

慕尤丁亲信：抗疫若无效 8月初届滿紧急状态或延长

据慕尤丁的亲信透露，如果当前的抗疫努力无法达到预期成果，延长8月1日届滿的紧急状态将是选项之一。他说：“政府从来没想到情况会如此之糟，所以这（延长紧急状态）的确是台面上的一个选择。”但他说，如果紧急状态延长，“公众如何反应，确实叫人担心”。

据《星洲日报》报道，马国目前仍面对严峻疫情，尤其是在抗疫一年多后，在每周5万2040起病例中，零星病例却占84.3%；在641起死亡病例中，559起为零星病例。这意味着冠病传染已深入社区而无法追溯源头。

卫生总监诺希山说，除了冠病传播范围扩大外，新变种毒株也是导致零星病例死亡率更高的原因。因此，他呼吁民众严肃看待冠病在社区传播的问题，包括在商场、职场及其他社交场所。

纳吉：每日检测量减少 阳性反应率居高不下

此外，前首相纳吉对资深医生阿玛星指近日单日确诊病例下降是因为每日检测数量减少的说法表示赞同。他在面簿贴文说，他注意到每日检测数量已从12万5000次降低至8万次。但是，阳性反应率、加护病房患者数量以及每天新增感染群数量却一直居高不下。

公正党主席安华也促请政府解释，为何至今还未进行大规模检测。他说，在5月31日至6月6日期间，平均检测数量为9万9094次；尽管阳性率很高，但每日测试数量一直在下降，即使是5月31日的8万9227次，以及6月6日的8万9998次检测。

他说，根据世界卫生组织的建议，若一人确诊，就须检测10人至30人，这意味当局有必要将每日检测数量提高近三倍。他希望政府降低检测数量，并非为了表面上降低每日确诊病例数量来误导人，以为政府抗疫胜利。