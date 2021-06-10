今明两天继续召见其他党魁 元首：下周三召开马来统治者特别会议

国家王宫文告表示，特别会议与政府在紧急状态期间，应对冠病疫情有关，并且与国家元首去年10月25日召开马来统治者特别会议类似。

（吉隆坡综合讯）马来西亚国家元首苏丹阿都拉昨日（6月9日）陆续接见各政党领袖，包括首相及土团党主席慕尤丁、国会反对党领袖及公正党主席安华、民行党秘书长林冠英及诚信党主席莫哈末沙布，并宣布下周三将召开马来统治者特别会议，讨论当前冠病疫情危机。

国家王宫总管阿末法迪尔发文告说，这项特别会议与政府在紧急状态期间，应对冠病疫情有关，并且与元首去年10月25日召开马来统治者特别会议类似。

当时，各州统治者商讨政府为了解决日渐恶化的冠病疫情而计划颁布紧急状态令。但元首对慕尤丁领导的国盟政府持续采取的抗疫措施有信心而拒绝颁布紧急状态令，还提醒所有政治人物停止一切足以动摇政治稳定的政治活动。

不过，基于疫情反弹，元首于1月12日终于同意颁布紧急状态令，直到8月1日。

据《星报》引述高层政治人物的消息说，元首这次召见各党魁，相信与即将结束的紧急状态有关。

国家王宫在面簿专页发文说，慕尤丁昨日上午8时与元首进行周三例常内阁会议前会议。这项会议是元首与首相每周或定期进行的活动，针对政府事务及相关课题进行讨论。

安华当天上午约10时40分进入王宫，逗留约1小时、林冠英及莫哈末沙布分别在下午1时55分及下午3时抵达王宫，觐见元首。在希盟三党领袖觐见元首后，今天下午将轮到祖国斗士党主席马哈迪及沙巴民兴党主席沙菲益阿达。至于巫统主席阿末扎希则会在明天上午。

砂拉越首席部长办公室发文告说，所有砂政党联盟（GPS）成员党主席，即砂州首长及砂土保党主席阿邦佐哈里、砂人联党主席沈桂贤、砂人民党主席詹姆士玛欣及民进党主席张庆信已接获觐见元首的通知，并定在下周一上午11时通过视讯与元首进行会谈。

安华在觐见元首后对守候在王宫外的记者说，他已经请求元首不要延长紧急状态，因为紧急状态造成国家损失，也无助对抗冠病疫情，更影响国家经济。

询及是否谈及政权更迭，他说，现在不是谈论换政府的课题。元首此次召见主要是聆听各方对紧急状态及冠病疫情的看法。

据《星洲日报》报道，马哈迪与安华在觐见元首前，两人曾通过电话。斗士党总秘书马祖基受询时证实，安华曾致电给马哈迪，但相信不是讨论合作课题，只是交换抗疫看法。

但他不愿针对元首接见各党魁作出揣测，他说，这不是政党领袖表态支持谁当首相的平台。

公正党领袖：元首有权成立国家行动委员会接管政府

另一名不愿具名的公正党领袖表示，如果国盟政府在紧急状态期间仍没有能力解决疫情，反而确诊病例高企不下，元首在联邦宪法下被赋予权力，成立国家行动委员会（Mageran）接管政府。

他说：“元首可以委任任何人，不一定是首相成为国家行动委员会主席来处理政务。就像1969年爆发五一三事件后，由阿都拉萨出任主席，非时任首相东姑阿都拉曼。另有一种做法是筹组跨党派联合政府，把反对党议员纳入内阁，但希盟是不会支持联合政府的，因为不想半途被国盟政府拖下水。”

专家：召见在野党领袖 回应民间不满政府抗疫不力

马来亚大学政治学者阿旺阿兹曼对网媒当今大马说，王宫此次召见在野党领袖，显然是回应民间抗议政府抗疫不力。“人民要求统治者介入，并采取行动维护公共利益与社会和谐。”

国民大学助理教授陈慕红认为，慕尤丁应召开跨党派会议，以协商解决这场疫情危机。唯有这样，马国才能走出政治僵局。